Karakucak güreşlerinin başpehlivanları ödüllerini Vali Su’dan aldı

Geleneksel Hıdrellez etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Karakucak Güreşleri’ne katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Tarsus Faruk Sodan Stadı’nda düzenlenen müsabakalara Vali Su’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da katıldı. Genç pehlivanların yanı sıra çok sayıda başpehlivanın da yarıştığı müsabakaları ilgiyle izleyen Vali Su, ata sporu olan güreşi yaşatma, gelecek nesillere sevdirme ve aktarma konusunda önemli bir yeri olan bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Birbirinden başarılı güreşçilerin kıyasıya mücadele ettiği müsabakaların ardından etkinlik, Vali Ali İhsan Su’nun finallerde başarı elde eden başpehlivanlara ödüllerini vermesiyle sona erdi.