Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 10:23

Karate kata-kumite il birinciliği müsabakaları sona erdi

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında il geneli 50 sporcunun katılımı ile Edip Buran Mini Antrenman Salonu’nda düzenlenen kata-kumite il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karate kata-kumite il birinciliği müsabakaları sona erdi

27 Şubat 2018 10:23


2 gün birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara başarı belgeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi. Kilolarında birincilik elde eden sporcular 28 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziantep’de düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında Mersin’e temsil edecekler.


Müsabakalarda derece girenleri kutlayan Müdür Vedat Akyar, "Gençlerimizi bu salonlarımızda deneyimli antrenörlerimize, emin ellere teslim ettiğiniz için değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Velilerimize antrenörlerimizin eşliğinde yağılacak çalışmalara mutlak suretle getirmelerini rica ediyorum. Bizler İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şuan bu salonda gördüğüm bu görüntü ailelerimiz, çocuklarının arkasında olması buda bizleri mutlu ediyor. Şuan yapılacak olan il seçmelerinde başarılı olup olmamaktan ziyade gençlerimizin ve ailelerinin bu tür organizasyonlarda uyum içerisinde olmaları bizler için gurur ve onur verici. Bizler il müdürlüğü olarak vazifemiz çocuklarımızı sporun içerisine çekip tesislerimizden faydalanmalarını sağlamak. Velilerimize de bu konuda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç