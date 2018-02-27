Karate kata-kumite il birinciliği müsabakaları sona erdi

2 gün birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara başarı belgeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi. Kilolarında birincilik elde eden sporcular 28 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziantep’de düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında Mersin’e temsil edecekler.

Müsabakalarda derece girenleri kutlayan Müdür Vedat Akyar, "Gençlerimizi bu salonlarımızda deneyimli antrenörlerimize, emin ellere teslim ettiğiniz için değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Velilerimize antrenörlerimizin eşliğinde yağılacak çalışmalara mutlak suretle getirmelerini rica ediyorum. Bizler İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şuan bu salonda gördüğüm bu görüntü ailelerimiz, çocuklarının arkasında olması buda bizleri mutlu ediyor. Şuan yapılacak olan il seçmelerinde başarılı olup olmamaktan ziyade gençlerimizin ve ailelerinin bu tür organizasyonlarda uyum içerisinde olmaları bizler için gurur ve onur verici. Bizler il müdürlüğü olarak vazifemiz çocuklarımızı sporun içerisine çekip tesislerimizden faydalanmalarını sağlamak. Velilerimize de bu konuda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.