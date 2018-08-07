Karboğazı Şöleni muhteşem 2 konserle sona erdi

Karboğazı Zafer Şöleni, eğelence ve müzik dolu 2 günün ardından Mustafa Yıldızdoğan ve Songül Karlı konserleriyle sona erdi.

Şölenin ikinci günü protokol üyeleri ve mehteran takımının kortej yürüyüşü ile başladı. Mehteran takımının seslendirdiği ’Genç Osman’, ’Fetih Marşı’, ’Hücum Marşı’ alanda buluna vatandaşları coştururken, bazı vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ile mehteran takımına eşlik etti. At üstünde ciritçilerin gerçekleştirdikleri gösteriler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Şölende dolu dolu gün geçiren vatandaşlar, hem doğanın tadını çıkardı hem de eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Öte yandan şölen kapsamında Mustafa Yıldızdoğan ve Songül Karlı konserleri de yapıldı. Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserlerde, sanatçılar birbirinden güzel eserleri Tarsuslular için söyledi. Sahneye çıkan Karlı, ‘Omuz Omuza’ türküsü ile çıkan Karlı, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘İşte Gidiyorum’, ‘Dam Üstüne Çul Serer’, ‘Yol Ver Dağlar’, ‘Mevlam Birçok Dert Vermiş’ ve ‘Sen Gel Diyorsun’ gibi birbirinden güzel türkülerin ardından ‘Bir Oğlum’ parçasıyla konserini sonlandırdı. Son olarak sahneye çıkan Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan ise ’Türkiyem’, ‘Dayanamıyorum’, ’Yar Gelsin’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’, ‘Kızıl Elma’, ‘Akşama Kadar’, ‘Gittiler’, ‘Sil Beni Beni’ ve ‘Leyli Güzel’ parçaları ile konserini tamamladı.

"Bir olduğumuz sürece bayrağımız inmez"

Konser sonunda konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Pazar günü Karboğazı Zafer Şöleni’ni kutlayacaktık ama yağıştan dolayı bugün Tarsus’umuzda kutluyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin, gönderden bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın. Ülkemizde birliğimiz ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere inat biz buradayız. Bizim olduğumuz sürece, biz olduğumuz müddetçe ülkemizde bayrağımız da inmez, ezanlarımız da susmaz diyoruz. Hepimizin Karboğazı Zafer Şöleni kutlu olsun" dedi.

"Karboğazı bir destandır"

Şölenle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan ise "Karboğazı bir ağıttır, Karboğazı bir destandır, Karboğazı bölgesinin en büyük gerilla savaşıdır ve kazanılan zaferdir. Bugün o zaferi kutluyoruz burada. Oradaki 44 tane yiğidimiz bin kişilik Fransız taburunu esir alır, zaferden sonra Ankara Anlaşması imzalanır ve neticede Çukurova ve tüm güney Fransız işgalinden kurtulur. O zaferi kazanan Gülekli Kemaller, Tuncu Veliler, Veli Haşim Efendiler, bizim Yörüklerimiz, bizim çobanlarımızdır. Hepsinin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun, Allah onlardan razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.