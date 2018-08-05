Karboğazı Zafer Şöleni başladı

Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni büyük bir coşku ile başladı.

Karboğazı Zafer Şöleni’nin birinci günü etkinliklerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra, MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’da katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının açılış seremonisi ile başlayan şölen, Kent Orkestrasının konseri ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi ve Halk Oyunları ekibi de Karboğazı Zafer Şöleni’nde yerini alarak, gösterileri ile vatandaşların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Çamalan Mengi ekibinin halay gösterileri ile coşan kalabalığa Başkan Kocamaz da eşlik etti. Kocamaz, Çamalan Mengi ekibi ve vatandaşlarla birlikte halay çekti. Akşam gerçekleşen konser sonrası geleneksel sinsin oyununu vatandaşlarla birlikte oynayan Kocamaz, protokol üyeleri ile birlikte birlik ve beraberlik halayı çekti.

“Çocuklarımızın bu bölgeye ve tarihimize sahip çıkmalarını istiyoruz”

Kocamaz, 1994’te Tarsus Belediye Başkanı olarak göreve başladıkları andan itibaren kutlanmayan, bilinmeyen, unutulmaya yüz tutmuş Karboğazı zaferini yeniden canlandırmak istediklerini ifade etti. Geçmişle gelecek arasında köprü kurmak düşüncesiyle şöleni başlattıklarını kaydeden Kocamaz, “Gerçekten ilk günden bu yana vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdi. Burada bizim temel amacımız gelecekte bu ülkeyi yönetecek yeni neslin bu olayı özümsemesi, bu toprakların piyangodan çıkmadığını, büyük mücadeleler sonucu elde edildiğini anlaması. Bundan dolayı bu sene konsepti biraz daha geliştirerek çocuklarımıza yönelik projeleri hayata geçirdik. Görüldüğü üzere Pony atlarıyla çocuklarımızı buluşturuyoruz. Türk’ün hayatında at çok önemli olduğu için at sevgisini çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Bununla beraber çocuklarımıza yönelik oyun alanları var. Çocuklarımızın bu bölgeye ve tarihimize sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

Yerel yönetimlerin görevinin kentin mali, müşterek ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra birlik ve beraberliği pekiştirecek etkinlikler düzenlemek olduğunu ifade eden Kocamaz, “Gerçekten buna ihtiyacımız var. Zaten hemşehrilerimiz bu işin bilincinde. Hepsinden önemlisi ailelerin çocuklarını da getirerek bu, ’Karboğazı etkinliği neden yapılıyor, geçmişte ceddimiz burada nasıl kahramanlık göstermiş?’ sorusunu özümsetmesi gerekiyor ve bunun çabası içerisindeyiz" diye konuştu.