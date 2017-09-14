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14 Eylül 2017 12:19

Karı-koca yanmaktan son anda kurtuldu

Mersin’de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Karı-koca yanmaktan son anda kurtuldu

14 Eylül 2017 12:19

Sürücü ve araçta bulunan eşi, son anda araçtan çıkarak kurtuldu.


Edinilen bilgiyi göre, olay, Erdemli-Mersin otoban yolunda meydana geldi. Mehmet Öznur idaresindeki 01 DJL 82 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili hemen yol kenarına çekti. Eşiyle arabadan inen sürücü, yangına önce kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu ancak sonuç alamadı. Kısa sürede sürede alev topuna dönen araç, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.


Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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