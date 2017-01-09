Kartal Adliyesi’nde intihar eden polis memuru toprağa verildi

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görevli iken adliyenin içinde intihar eden polis memuru memleketi Mersin’de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve adliyede görev yapan polis memuru Sadullah K. hakkında, FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alınma kararı verildi.

Yetkililer tarafından silahı istenen ve emniyet müdürlüğüne davet edildiği belirtilen Sadullah K. Anadolu Adalet Sarayı’nda zimmetindeki tabanca ile başına bir el ateş ederek intihar etti.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Sadullah K’nın cenazesi memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi.

Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı cenaze namazının ardından polis memuru Alata Mezarlığı’na defnedildi.

Defin işleminin ardından vatandaşlar polis memurunun ailesine başsağlığı diledi.