Katledilen üniversite öğrencisi Feray için adalet istiyorlar

Mersin’de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’i kasten öldürmekten tutuklu bulunan polis memuru Fatih Burak A.’nın yargılanmasına perşembe günü devam edilecek. İstanbul Adli Tıp Kurumundan olayla ilgili gelen raporda, üniversite öğrencisi Feray’ın cinayete kurban gittiği kesinleşmiş, tutuklu yargılanan polis memurunun genç kızı uzaktan vurduğu ortaya çıkmıştı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya 19 Temmuz Perşembe günü devam edilecek. Cinayeti büyük ölçüde aydınlatan rapor geçtiğimiz ay İstanbul Adli Tıp Kurumundan mahkemeye ulaştı. Mahkeme savcısının izinde olması ve bazı eksiklerin giderilmesi için mahkeme heyeti duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.

Haziran ayında yapılan duruşmada maktul Feray Şahin’in avukatı Özgür Akdağ, gelen son rapor ile sanığın, davanın başından beri yalan söylediğinin ve delilleri kararttığının bir kez daha kanıtlandığını, uzaktan atış ile Feray’ın öldürüldüğünün belirlendiğini söyledi. Avukat Akdağ, “Rapor bizim daha önceki savunmalarımızı destekler mahiyettedir. Söz konusu atışın uzak mesafeden atış olduğu raporla belirtilmektedir. Bu da sanığın silahı kurtarmak için hareket ettiği yönündeki savunmasını çürütmektedir. Ayrıca maktulenin yapılan tırnak arası incelemesinde sanığa ait DNA bulunduğu belirtilmiştir. Sanığın savunmalarında maktule ile herhangi bir fiziki temastan bahsedilmediği halde tırnak arasında DNA bulunması savunmasını çürütmüştür. Bu da Feray’ın direndiğini göstermektedir" dedi.

Feray’ın avukatlarından Okan Şahin, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ederken, Avukat Sevim Küçük de sanığın hem cinsel saldırı hem de adam öldürme suçlarından en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak A.’nın avukatı ise aleyhte olan hususları kabul etmediklerini ifade ettikten sonra, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz 2018 Perşembe gününe erteledi.

Feray Şahin’in babası gazeteci Bekir Şahin ve annesi Aysel Şahin, üniversite son sınıf öğrencisi mimar adayı kızlarını katleden katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kızlarının kanının yerde kalmamasını isteyen aile, bu nedenle Feray için adalet istediklerini söyledi. Şahin ailesi, verilecek cezanın örnek olmasını, başka katliamların önüne geçmesini arzu ettiklerini söyledi.

Olayın geçmişi

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde 19 Eylül’de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin evinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş, olay yerine giden polis ekiplerince katil zanlısı polis memuru Fatih Burak A., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Katil zanlısı kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanıyor.