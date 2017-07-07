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07 Temmuz 2017 11:41

Kavgaya müdahale ederken kalp krizi geçiren polis toprağa verildi

Mersin’in Mut ilçesinde otobüs terminalinde çıkan kavgaya müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru Ercan Şimşek (43) Silifke’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kavgaya müdahale ederken kalp krizi geçiren polis toprağa verildi

07 Temmuz 2017 11:41


10 gün önce doğu görevini tamamlayıp Nusaybin’den dönen Şimşek için İmam-ı Azam Cami önünde cenaze töreni düzenlendi.


Törene, Şimşek’in annesi Fatma Şimşek, ablası Gülcan Zöğ, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Silifke Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mut Emniyet Müdürü Murat Güney, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, emniyet mensupları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende gözyaşlarına hakim olamayan ve güçlükle ayakta durabilen Şimşek’in annesi ve ablasını kadın polisler teselli etmeye çalıştı.


24 yıl önce babası Mustafa Şimşek’i kaybeden polis memuru Şimşek ise kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.




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