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29 Haziran 2018 13:02

Kayıp para dolu cüzdanını vatandaş buldu zabıta teslim eti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan içi para dolu cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulanarak teslim etti.

Kayıp para dolu cüzdanını vatandaş buldu zabıta teslim eti

29 Haziran 2018 13:02


Alınan bilgiye göre, duyarlı bir vatandaş şehir merkezinde bulduğu para dolu cüzdanı, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak teslim etti. Daha sonra belediye ilan dairesi tarafından şehir genelinde yapılan anonslarla cüzdan sahibini bulmak için harekete geçildi. Yapılan anonslardan sonra cüzdanını kaybeden Zülfi Kırdağ isimli vatandaşın belediyeyi aramasıyla cüzdanın kendisine ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Belediye Zabıta Müdürlüğüne davet edilerek Zülfi Kırdağ’a kaybettiği cüzdanı yapılan tutanakla teslim edildi.


Cüzdanının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Zülfi Kırdağ, bulan kişiye ve belediye zabıta müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Kırdağ, "Allah razı olsun bulandan, cüzdanımı teslim aldım belediyeden. Allah binlerce kez herkesten razı olsun. Tuttukları altın olsun. Beni üzmediler, kendileri de hiç üzülmesin" dedi.




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