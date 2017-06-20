Kayısı fiyatını koruyor

Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, bu yıl yüzde 85’leri bulan kaliteli kayısı sebebiyle sezonun başladığı günden bugüne kadar 70 bin ton iç piyasa ve 35 bin tonun üzerinde de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk hasadı yapıldığında 15 liradan alıcı bulan ve sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sofralık kayısının, şu an 2 ile 2,50 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirten Acar, "Mut kayısısı kalite, renk ve aromasıyla geçen yıllara göre kalitede fark attı. Bu da ihracatın daha da kaliteli kayısı almasına sebep oldu. Kayısı üreticisi hakkını fazlasıyla alıyor. Hasadın yüzde 90’ının tamamlandığı bir sezon içerisindeyiz. Bu yıl kayısı kalitede hiçbir şey kaybetmedi. 2016’da 100 bin ton olan rekoltemiz bu yıl olmasa bile bu gidişle yine aynı rakama ulaşacak. Geçen yıl 40 bin ton ihracat oldu. Bu yıl yüzde 85 kaliteli kayısı olması sebebiyle 45 bin tonları bulmasını bekliyoruz" dedi.

Üretici Erdal Oğuz ise kayısıda her yıl kalitenin daha da arttığını vurgulayarak, "Bu yıl sezon sonuna kadar fiyatlarını koruyan kayısı para kazandırdı. İhracatçılar ise üründen çok memnun olmadıklarında sezonun ortasında giderlerdi. Şimdi ise sezon sonuna kadar bekliyorlar. Bu yıl kaliteli kayısı satışının karşılığını fazlasıyla gördük. Emeğimiz boşa gitmedi" diye konuştu.