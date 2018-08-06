Çocuklarımızın hayallerine ve hedeflerine ipotek konmamalıdır" dedi.

Mersin Valiliği Koordinasyonunda Silifke Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen öksüz, yetim çocuklar ve ailelerin sorunları hakkında toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturulması, toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, ilgili aile ve çocukların toplumla bütünleşerek daha güçlü bir birey toplum bağının kurulması amacıyla başlatılan “Silifke Ailem Projesi” kapsamında yer alan “Atletizm, Masa Tenisi, Halkoyunları, Gitar, Bağlama, Ebru ve Satranç” kursları eğitmenleri ile Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir Silifke Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programı bir araya geldi.

Kahvaltıya Kaymakam Cinbir’in eşi Hayriye Cinbir, Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşenur Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Yıldırım, Silifke Ailem Projesi Koordinatörü Mehmet Ali Akış, Silifke Ailem Projesi İdari Personeli Umut Can katıldı.

Kursların gidişatı ve öğrencilerin gelişimiyle ilgili kurs eğitmenlerinden bilgi alan Cinbir, "Böyle bir projenin hayata geçirilerek aslında toplumun içinde kendini ifade edemeyen, annesinin babasının imkansızlıkları, yaşadığı ailevi sıkıntılar nedeniyle cesareti kırılmış, hedefleri küçültmüş, hayallerini kuramaz hale gelmiş çocuklarımız kalmasın diye bir hedefle yola çıktık. Öyle çocuklarımız var ki, biraz elinden tuttuğumuzda iyi yerlerde olacak çocuklarımız değerlerimiz var. Bu bakımdan bu projenin esas temelinde kabiliyetleri yetenekleri ıskalamamak var. O kabiliyetlere imkan tanıma gibi bir hedef var. Çocuklarımızın, ekonomik yetersizlikler sebebiyle hayallerini sınırlandırmalarını, hedeflerini kısıtlamalarını asla istemeyiz. Çocuklarınızın hayallerine ve hedeflerine ipotek konmamalıdır. Anneler, babalar çocuklarının geleceğe hazırlamasında eksiklikler, sıkıntılar yaşadıklarında, bizler her imkanı sağlamak için buradayız, bu amaçla bu yola çıktık” dedi.