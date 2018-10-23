Kaymakam Cinbir: "Herkes üstlendiği rolü ve sorumluluğu en iyi şekilde yapmalı"

Silifke Kaymakam Şevket Cinbir, "Toplumumuzun en önemli sorunu ahlak sorunudur. Herkes üstlendiği rolü ve sorumluluğunu en iyi şekilde yapmaya çalışmalıdır" dedi.

Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayında “Kamu Yönetiminde Etik Liderlik” konulu konferans veren Kaymakam Cinbir, liderlerden beklentilerin ve karşılaşılanların her zaman aynı olmadığını ifade etti.

Bir liderde olması gerekenler konusunda bilgi veren Kaymakam Cinbir, “Lider doğru sözlü ve dürüst olmalıdır. Seçkin ve iyi tabiatlı, adil, haya ve takva sahibi, cesaretli, sabır Ve sükunetli olmalıdır. Lider aynı zamana, alçak gönüllü, ılımlı, fesat olmayan, kötü alışkanlıklardan uzak birisi olmalıdır. Lider cömert olmakla birlikte doğru kanunlar koyan, halkın refahını artırmak için çalışıp, zulüm etmeyen birisi olmalıdır. İş ahlakını hayata geçirebilirsek Türkiye daha güzel ve daha aydın olacaktır. Toplumumuzun en önemli sorunu ahlak sorunudur. Herkes üstlendiği rolü ve sorumluluğunu en iyi şekilde yapmaya çalışmalıdır. Toplumda herkes üzerine düşeni yaparsa sorun kalmaz. Temel sorun, herkes her işi yapıyor ama kendi asıl işini yapmıyor olmasıdır” dedi

Toplumun her şeyi çok kolay alkışladığı için, asıl görevini yapması gerekenlerin anlaşılamadığını ifade eden Cinbir, "Hz. Ömer'in adaletini anlatıyoruz ama hayata bunu ne kadar yansıtabiliyoruz? Bu ülke hepimizin, bu ülkenin kaynaklarında tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var. Bu nedenle kaynakları yönetenler dikkatli davranmak zorundadırlar. İş ahlakını hayatımızın bir parçası haline getirirsek o zaman Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmış oluruz. Hayallerimizi, hedeflerimiz haline getirebilmek için bir olmak ve birlikte olmak zorundayız” diye konuştu.