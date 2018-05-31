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31 Mayıs 2018 09:36

Kaymakam Cinbir, şehit ve gazi yakınlarıyla iftarda buluştu

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçedeki gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Cinbir, şehit ve gazi yakınlarıyla iftarda buluştu

31 Mayıs 2018 09:36


Silifke Kız Teknik ve Meslek Lisesi salonunda düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir’le masaları tek tek dolaşarak gazi ve şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. Kaymakam Cinbir, "Bu iftar soframız ramazanın bereket ve rahmetinin devam etmesine vesile olsun. Bugün aramızda çok değerli gazilerimiz var. Bu topraklara göz diken terör örgütü ile mücadele ederken şehit düşen aziz Mehmetçiklerimizin anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri ve çocukları var. Buradaki bu toplumu çok önemsiyoruz. Ramazan berekettir. Ramazan rahmettir. Ramazan paylaşmaktır. Ramazan yardımlaşmadır. Dayanışmadır. Birbirimizi biraz daha anlamaktır. Ramazan tokun açın halinden anladığı anlardır. Onun için ramazan 11 aydan sonra gelen sultandır. Ramazan ayının bereketinin yuvamıza sokaklarımıza ve mahallelerimize yansımasını diliyorum” dedi.




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