Kaymakam Cinbir Türkiye üçüncüsünü ağırladı

Cinbir, “İnşallah Olimpiyatlarda Türk bayrağımızı göndere de çekersin” dedi.

Kaymakam Cinbir, başarılı öğrenci ile beraberinde Silifke Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Cırık, Silifke Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Yılmaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Ören’i makamında ağırladı.

Gezer’in başarısının sevindirici olduğunu belirten Kaymakam Cinbir, “Bugün makamımda, olimpiyatlarda Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çekecek ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracak olan geleceğin sporcusuyla bir arada olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Genç yaşında böyle bir derece ile ilçemizi temsil etmesinden dolayı ayrıca kutluyorum. Şükran Gezerler’in sayısını artırmak gerekir. Bu da yetenekli çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren spora teşvik etmek ile olacaktır. Şükran, yaş itibari ile buna en iyi örnek. Dünyada kirli düşüncelerle dolu olanların hain emellerine, zulümlerine fen de, tıpta, kültür ve sanatta her alanda başarılı olarak dur diyecek bir milletiz ve gençlerimizde de bu azim ve inancı görüyoruz. Ben tekrar öğrencimizi, öğretmenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”’ dedi

Kaymakam Cinbir ayrıca ziyarette, Türkiye üçüncüsü öğrenciye ve öğretmenlerine kitap hediye etti.