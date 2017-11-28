Kaymakam Kula, tavsiye etti domates 1 lira 70 kuruş oldu

Kaymakam Kula’nın 1 lira 60 kuruş olan domatesin kilo fiyatını 1 lira 70 kuruşa çıkarılması tavsiyesi oy birliği ile kabul edildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Fazıl Koşar’ı ziyaret ederek, çiftçiler, ihracatçılar ve komisyoncuların katıldığı günlük piyasa kurulumuna katıldı.

Günlük piyasa kurulumuyla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Fazıl Koşar, "Hergün saat 10.00’da çiftçi, tüccar ve komisyoncu arkadaşlarımızın katılımıyla günlük piyasamızı oluşturuyoruz, fiyat belirliyoruz. Çiftçinin, tüccarın ve esnafın mağdur olmaması amacıyla, bazen hararetli görüşmeler oluyor ama pazarlığımızı sağlam yapıyoruz. Hergün bir orta yolu bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Koşar, "Birkaç gün öncesine göre fiyatlarımız fena değildi. 2 lira civarında seyrediyordu. Yayla domateslerinin yatağa alınması dolayısıyla piyasada bir kırgınlık oluştu. Önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden beklenen seviyeye geleceğine inanıyorum. Aralık ayından itibaren Rusya ve Ukrayna pazarının hızlanacağı inancındayız" diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin’de piyasanın Antalya, Mersin ve Adana halini baz alarak kurduklarını belirterek, "Belirttiğimiz hallere yakın piyasa kuruyoruz. Piyasamız günlük kuruluyor ve bir orta yol bulunuyor" diye konuştu.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Avni Kula ise, "Üretiminizin bol, bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz. Erdemli bir anlamda dünyanın en bereketli topraklarına sahip bir yer. Erdemli’nin üretime elverişli inanılmaz bir iklimi var. Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ben bir kez daha bol ve bereketli kazançlar diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından piyasa kurulumuna geçildi. Çiftçi, tüccar ve esnafları dinleyen Kaymakam Kula, 1 lira 60 kuruş olan fiyata 10 kuruş daha ilave edilmesini tavsiye etti. Tavsiye kabul edilerek domatesin kilo fiyatı 1 lira 70 kuruştan işlem gördü.

Piyasa kurulumunun ardından Kaymakam Kula, dernek ve hal yönetimiyle birlikte hali gezdi.