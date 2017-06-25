Kaymakam Pamuk hem bayramlaştı, hem helalleşti

Erdemli ilçesinde protokol bayramlaşması öğretmenvinde gerçekleştirildi. Kıbrıs gazilerinin de katıldığı bayramlaşma programına geniş bir katılım oldu. Vatandaşlarla bayramlaşan Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk yaptığı konuşmada, "Öncelikle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla mutlulukla huzur içerisinde nice bayramları birlikte idrak etmek temennisinde bulunuyorum. Bu mübarek bayramın birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını ve daha da pekiştirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Akdeniz ilçesine atandığını da ifade eden Kaymakam Pamuk, "Yaklaşık 6 aydır Erdemli ilçemizde görev yapıyorum. Gerçekten çocukluğumun hatıralarının sokaklarında olduğu Erdemli’de sizlerle birlikte olmayı Allah nasip etti. Kısa da olsa 6 ay burada görev yapmak nasip oldu. Bir vesileyle Akdeniz ilçesine atandım. Bunda hayır vardır. Ülkemiz için son derece kritik bir süreci, zorlu bir süreci yaşıyoruz. Bu dönem makam mevki beğenilecek bir dönem değildir. Devletin, milletin, nerede ihtiyacı varsa orada hizmet etmek zamanıdır. Bizde bu anlayış içerisinde bize nerede ihtiyaç varsa orada görev yapmaya hazırız. 6 aylık Erdemli görevimde Erdemli halkından çok büyük destek gördüm. Bana yüreklerinizi açtınız, kapılarınızı açtınız. Bu vesileyle sizlere ve bütün Erdemli halkına teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Yeni görev yerim Akdeniz ilçesi. Yolunuz düşerse her zaman beklerim" şeklinde konuştu.

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ise konuşmasında bütün vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Tezcan, son günlerde gelen şehit haberleriyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Özellikle Mersin’imizde son haftalarda şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize de buradan acil şifalar diliyorum. Rabbim bu bayramın yüzü suyu hürmetine, yaralı ve hasta olan kardeşlerimize şifalar versin diye dua ediyorum. Erdemlili hemşehrilerimizin, Mersin ve bütün Türkiye’nin, İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, kutluyorum. Memleketimizde huzura barışa ve kardeşliğe vesile olmasını, İslam coğrafyasında akan kanların son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Bayramlaşma programına Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Topçu, MHP İlçe Başkanı Bekir Özsu, Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Erdemli Devlet Hastanesinde hasta ziyareti, Erdemli Huzurevi ziyareti ve ilçe jandarma komutanlığı ziyaretiyle devam etti.