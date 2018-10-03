Kaymakam Taşdan, 93 yaşındaki Kore gazisini ziyaret etti

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, 93 yaşındaki Kore gazisi Ali Deniz'i ziyaret etti.

Taşdan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kore gazisi Ali Deniz ile yalnız yaşayan 80 yaşındaki Tenzile Gök'ü evlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Taşdan'a ziyaretleri sırasında İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Hakan Acı'da eşlik etti.

ilk olarak Beyreli Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki gazi Ali Deniz'i ziyaret eden Taşdan, gaziye çiçek vererek elini öptü. Taşdan, gazi Ali Deniz'in yattığı yatağın, yaşlı bir insanın ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmaması, ayrıca yürüme güçlüğü çekmesinden dolayı İlçe Sağlık Müdürü Acı'ya talimat vererek hasta ve yaşlı bir insanın ihtiyacını karşılayacak yatak ile tekerlekli bir sandalyenin alınarak en kısa sürede teslim edilmesi talimatını verdi.

Gazinin ve ailesinin istek ve sorunlarını dinleyen Taşdan, ardından aynı mahallede bulunan ve yalnız yaşayan 80 yaşındaki Tenzile Gök'ü ziyaret etti. Gök'e çiçek verip elini öpen Taşdan, sorunlarını dinledi. Gök, yaşlılığından dolayı çarşıya inemediğini ve bankamatik ile maaşını çekemediğini, diğer ihtiyaçlarını ise kardeşi ile komşularının sağladığını söylemesi üzerine Taşdan, telefonla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmren Şeref'i arayarak yaşlı Gök'ün maaşının evde teslim edilmesi için gerekli yerlerle temasa geçilmesini istedi.

Taşdan, ziyaretleri sırasında yaşlıların baş tacı edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, milletin önemli hasletlerinden birinin de büyüklere saygı olduğunu belirtti.