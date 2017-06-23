Kaymakam Taşdan, vatandaşlarla bayramlaştı

Ramazan Bayramı nedeni ile vatandaşların bayramını kutlayan Taşdan, "Her ay böyle vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, kurum müdürlerimizle bir başka mahallede toplantı yapıyoruz. Bunu yaparken de kamu hizmetlerinin sunulmasında daha iyi ne yapabiliriz, vatandaşlarımızın talepleri, istekleri, önerileri, şikayetleri varsa bunları yerinde onlarla paylaşmak istiyoruz. Bizlere iletmelerini bekliyoruz. Bu sebeple bugün de buradayız. Bizlere iletmek istediğiniz konular olursa hem bilgi verelim, hem onları not alalım. Yapabileceklerimizi yapalım, bizim dışımızda olanları da ilgili birimlere iletip takibini yapıp sizlere bilgi verelim" dedi.

Kaymakam Taşdan’ın konuşmasının ardından vatandaşlar mahallelerindeki sorunları, eksiklikleri, isteklerini ve taleplerini söz alarak dile getirdiler. Vatandaşları dinleyen Taşdan, istek ve sorunları ile çözümü konusunda ilgili kurum müdürlerine söz verdi. Kurum müdürleri de vatandaşların dile getirdikleri konular hakkında yaptıkları çalışmaları ve yapacaklarını anlatarak bilgilendirdi.

Bozyazı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Remzi Bardak, hayvancılık ve tarım ile uğraşan vatandaşlara çağrıda bulunarak, henüz büyük ve küçükbaş hayvanlarına küpe taktırmayan vatandaşların zaman geçirmeden başvuruda bulunmalarını, tarlalarda ise anız yakmamalarını istedi. Bardak, “İlçe sınırları içerisinde küpesiz hayvan bırakmayacağız. Bu ay sonuna kadar vatandaşlarımız mutlaka başvurularını yapsın. Önümüzdeki günler içerisinde kontrollerimizi sıklaştıracağız. Kurban Bayramı’nda kesinlikle küpesiz hayvanları pazara sokmayacağız. Anız yakmayın. Toprağın verimini düşürürsünüz” diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ise kamu düzenini sağlamak için gece gündüz görevlerinin başında olduklarını, ilçede trafik denetimlerini sıklaştıracaklarını, eksozla çevreye rahatsızlık veren motor ve araçlara müsaade edilmeyeceğini söyleyerek, “Bizler görevimizi yaparken sizler de yardımcı olun. Çocuklarınızın kasksız motosiklete binmesine müsaade etmeyin. Ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarının çoğunluğu kask takılmamasından kaynaklanmakta” ifadelerini kullandı.

Çopurlu Mahallesi’ndeki bir kahvehanede Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında yapılan ‘Güvenlik Toplantısı’na İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, kurum müdürleri, belediye temsilcisi, TEDAŞ görevlileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.