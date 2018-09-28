Kaymakam Taşdan, vatandaşlarla buluştu

Mersin'in Bozyazı İlçe Kaymakamı Hayati Taşdan, vatandaşların ihtiyaçlarını, sorunlarını hep beraber değerlendirerek, kamu hizmetlerinin daha nitelikli, daha yoğun bir şekilde vatandaşa sorunsuz sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Taşdan, Bozyazı ilçesinde yaşayan vatandaşlarla buluşarak sorun ve isteklerini dinledi. Eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile öncelikli olarak bu konuya değinen Taşdan, "Okullarımızda geçen sene büyük bir dönüşüm yaptık. Okulların bir kısmı kapandı, bir kısmı taşındı, yer değiştirdi dolayısıyla sorunsuz bir eğitim ve öğretime devam edilmesi için geçen sene yoğun bir çaba harcadık. İnşallah bu sene bunun sonuçlarını daha sorunsuz bir şekilde meyvelerini toplayacağız" dedi.

"Okulların çevresinde gerekli önlemler alındı"

Okulların çevresi ile alakalı ilgili güvenlik tedbirlerini sürekli aldıklarını ve almaya devam edeceklerini, muhtarlardan, okul aile birlikleri başkanlarından bu konu ile ilgili bazı talepleri olduğunu kaydeden Taşdan, "Okul etrafındaki esnafımızdan da aynı şekilde taleplerimiz var. Malumunuz alkol, sigara gibi maddelerin satışı zaten 18 yaşından küçüklere yasak. Dolayısıyla okul çevresindeki esnafımızın mutlaka bunlara dikkat etmesi gerekir. Böyle bir alış verişe onların müsaade etmemesi lazım. Bizimde muhtarlardan, velilerimizden yapılan kontrollere denetimlere gönüllü birer fahri kontrolör olarak destek vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trafikle ilgili yoğun çalışmalar var"

Kolluk kuvvetlerinin özellikle trafik konusu ile alakalı, ilçenin huzur güvenliği açısından yoğun çalışmalar içerisinde olduğunu vurgulayan Taşdan, "Yol uygulamaları var. Bu konularda da vatandaşların yardımcı olmasını bekliyoruz. Bir ülkede trafik düzenine baktığımız zaman aslında o ülke hakkında bir fikir sahibi oluyoruz. Dolayısıyla toplumun rahatsız olduğu hususlarda bana ne dememeliyiz, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalıyız. İlçemizin yaşanabilir ilçe olması, örnek bir ilçe olması için elimizden geleni hep birlikte yapmaya gayret etmeliyiz. Sivil toplum kuruluşlarına da buradan seslenmek istiyorum. Bir takım yapmak istedikleri projeler var ise özellikle hibe projelerinde biz Bozyazı Kaymakamlığı olarak mümkün olan, makul olan yasal çerçevedeki tüm projelere ortak oluruz, paydaş oluruz, destek oluruz. Bu konunun özellikle altını çizmek istiyorum. İlçemize kazandırılacak olan her kuruşta bizim katkımız olursa mutlu oluruz" şeklinde konuştu.