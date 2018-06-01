Kaymakam Taştan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Öğretmen Evinde düzenlenen iftara, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Bozyazı Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, kurum amirleri, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile muhtarlar katıldı. İftar sofrasında bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Taşdan, “Özellikle Ramazan-ı Şerifin tüm İslam alemine, dünyaya alemine rahmet getirmesini ülkemize de, beldemize de huzur, mutluluk, refahlar getirmesini diliyorum. Ramazan’ın manevi ikliminde her gün dualarımızı yapıyoruz. Bu duaların yüzü suyu hürmetine diyoruz ki, devletimiz milletimiz ve bütün dünya ayakta duruyor. Bu toprakları geçmişten beri bizlere vatan yapan ecdadımıza aziz şehitlerimize, ne kadar rahmet dilesek azdır. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine, yakınlarına sağlık sıhhat versin. Rahmete giden gazilerimize de Allah’dan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum aileleri ile beraber. Onların canları pahasına onların gayretleri üzerine bizler burada gönül huzuru ile sağlık sıhhatle yaşantımızı sürdürebiliyoruz. Devletimizin bekasının onlara emanet olduğunu, onların sayesinde olduğunu hep beraber idrak ediyoruz" dedi.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir çok hadiselerin yaşandığını belirten Taşdan, “Ramazan-ı Şerifin manevi ikliminde, huzur ikliminde bizler insanlar olarak Allah’a ne kadar şükretsek bir birimize ne kadar birlik beraberlik içerisinde yardım etsek inanıyorum ki bu olumlu düşüncelerle, dileklerle, dualarla bu sofralarımız daha çok bereketlenecek, huzurumuz daha çok artacaktır. Bu sayede Bozyazı’da yaşayan kardeşlerimizle bir araya gelmeyi Allah nasip etti. İnşallah bundan sonrada Ramazan-ı Şerifi hep birlikte idrak edeceğiz. Önümüzdeki kadir gecemizin, mübarek ramazan bayramımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını, Allah’ın bizleri sağ salim onlara ulaştırmasını temenni ediyorum. Bütün devletimize, milletimize, insanımıza ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. İftarlarınız, oruçlarınız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.