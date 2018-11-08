Kaynar: Bir insan değişir, toplum değişir"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, eğitim ve öğretim süreçlerine katkı sunmaktan dolayı, yönetim kurulu olarak son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Çünkü inanıyoruz ki; bir insan değişir, toplum değişir" dedi.

Silifke Kaymakamlığı himayesinde Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluğ Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katkılarıyla gerçekleştirilen Eğitim ve İşbirliği Protokolü kapsamında “Meslek Liseleri Okuyor” isimli ödüllü kitap okuma yarışması ödül töreni ve akabinde “Aile-Çocuk İletişimi” konulu konferans düzenlendi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, konferans öncesi yaptığı konuşmada, ticaret odalarının, birer meslek kuruluşu olmanın ötesinde, sosyal sorumluluklara katkı sağlamakla da yükümlü olduğunu söyledi.

110. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 2018'in başından beri birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Kaynar, "Özellikle eğitim ve öğretim süreçlerine katkı sunmaktan dolayı, yönetim kurulu olarak son derece memnunuz. Çünkü inanıyoruz ki bir insan değişir, toplum değişir. Bu inançla, başta Silifke Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlü olmak üzere, her birimimiz bu konuda üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmaktadır. Tüm amacımız asırlık köklerimizden gelen gücü, kurum ve kuruluşlarımızın yararına kullanmaktır. Katkılarınızdan dolay hepinize teşekkür eder, daha güzel projelerde yine birlikte olmayı temenni ederim” dedi.

Konuşmasında okumanın önemine değinen Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, “İnsan yetiştirmede okumanın ve yazman önemi yadsınamaz. Bizler kitap okumaya gençleri teşvik etmek için bu yola çıktık. İmzaladığımız iş birliği protokolünü “Meslek Liseleri Okuyor” ile taçlandırdık. Bu kapsamda, Türkiye'de kitap okuma oranın yüzde 4-5'lerde olduğunu da göz önüne alırsak, 200 öğrencinin üzerinde bu okuma seferberliğine katılmış olması çok önemli. Bizler eğitimciler olarak kitap okumada çalışmalı ve çaba sarf etmeliyiz. Bu yarışma sadece onları heyecana getirmek ve teşvik etmek amaçlı yapılan bir harekettir. Aksi takdirde kitap okuma sevgisi içimizde olsa, hiç yarışma düzenlemeye dahi gerek kalmazdı. Bu anlamda emeği geçen ve yarışmaya katılan herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Uluğbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yıldırım ise yaptığı konuşmasında, “Bu şehrin çocuklarını okumaya teşvik etme amaçlı yapılan bir etkinlikti ve anladık ki çocuklarımız okumayı seviyor. Gençlerimizi sadece ufak dokunuşlar ve teşviklerle desteklemek gerekir. Bu anlamda Silifke Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, sivil toplum örgüt ve kuruluşları üzerine düşeni yapıyorlar ve eminim ki bundan sonra da yapılmaya devam edecektir” diye konuştu.

Yapılan ödül töreninin ardından Psikolog Tuğba Karayel “Aile-Çocuk İletişimi” konulu bir konferans verdi.