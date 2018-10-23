Kaynar: “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı amacına ulaştı”

MERSİN (İHA) – Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) Başkanı Nurettin Kaynar, düzenledikleri Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'nın amacına ulaştığını belirterek, “Çalıştayla birlikte katılımcı odalar ve borsalarla birlikte işbirliğinin arttırılması ve ticaretin geliştirilmesine yönelik ortak projelere imza atılmasını hedefliyoruz” dedi.

SİTSO ev sahipliğinde düzenlenen Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Kurumsal işbirliğini ve yönetim algısını geliştirmeyi amaçlayan çalıştaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odası da katkı sağladı.

Çalıştayda konuşan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, 2018 yılı itibariyle SİTSO'nun 110'uncu kuruluş yılını kutladığını belirterek, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile yaptıkları protokol neticesinde “81 ile 81 Akademik Danışman” uygulamasına ek olarak, Mersin Üniversitesi'yle işbirliğine gidildiğini söyledi. Üniversite ve sanayi işbirliğini söylemden öteye taşıdıklarını ve daha etkin projelerde işbirliğini arttıracaklarını belirten Kaynar, “Silifke'nin tarım, turizm ve sanayi potansiyelini artırmaya yönelik uzmanlar ve bilim insanlarını üyelerimizle buluşturma görevi başarıyla yürütülmüş, KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile yeni girişimcilerin işlerini kurmalarına destek olunmuş ve ilçemizin markalaşması için önemli adımlar atılmıştır” dedi.

Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'nda katılımcı odalar ve borsalarla birlikte kardeş oda protokollerin imzalanması, işbirliğinin arttırılması ve ticaretin geliştirilmesi yönünde ortak projelere imza atılmasını hedeflediklerini, çalıştayın amacına ulaştığını belirten Kaynar, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın kendilerine yaptığımız ziyaretin neticesinde yüksek oranda katılımla temsil edilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ticari ve sosyo-kültürel bağlarımızın daha ileriye taşınması açısından da büyük önem arz etmektedir” ifadesini kullandı.

Silifke'nin yıllık 50 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatıyla bir tarım ve ihracat kenti olduğunu vurgulayan Kaynar, “Türkiye çilek üretiminin yüzde 40'ı, çilek ihracatının yüzde 60'ı Silifke'den karşılanmaktadır. Silifke eşsiz tatlarıyla bir lezzet merkezidir. Yakın süreçte coğrafi işaret tesciline kavuşacak olan 'Silifke Yoğurdu' ve 'Silifke Çileği' Silifke'nin bilinirliğini artırma noktasında büyük katkı sağlayacaktır. Yıllık 40 milyon dolarlık mermer ihracatıyla, Silifke beji mermer cinsiyle, kalitesi ve bilinirliği yüksek üretim kapasitesiyle, bin dönümlük alanı, 62 sanayi parseliyle ve bünyesinde bulunan 55 işletme ile Silifke, bir sanayi kentidir” diye konuştu.