Kayseri’deki sektör ihracatçılarını bir araya getirecek panelde, ildeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi, Kayseri ve bölge için ekonomik olarak öne çıkan ve çıkarılması gerekenler, global ekonomi ve politik durum açısından ihracatın bulunduğu nokta gibi konular, Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar, Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Hakan Güldağ ve Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Şeref Oğuz tarafından değerlendirilecek.

Panelin devamında ise ’Gümrükte sık rastlanan hatalar’, ’Ar-Ge ve tasarım desteği’ ile ’Fuar destekleri’ konularında eğitim verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKAMİB Başkanı Bülent Aymen, "Kayseri, sektörümüzün en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri. Biz de buradaki ihracatçılarımızla bir araya gelerek hem konunun uzmanlarından görüş alalım hem de sorunlarımızı, önceliklerimizi, çözümlerimizi belirleyerek buna göre pozisyon alalım istedik. Bunun dışında firmalarımıza yeni yayınlanan ’Ar-Ge ve Tasarım Desteği’, yönetmeliği değişen ’Fuar destekleri’ ile firmalarımızın gümrük işlemlerinde sıklıkla yaşadığı problemlerin anlatılacağı bir eğitimle günü en faydalı şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.