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Kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Mersin’in Anamur ilçesinde arkadaşının kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde arkadaşının kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, 29 Eylül günü Bahçelievler Mahallesi, Sanayi Sitesi kavşağı Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Erkan Şen (17) yönetimindeki 33 LE 687 plakalı motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Erkan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Murat Ülker ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülker, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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