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26 Şubat 2018 14:40

Kazanlı futbol sahası yenileniyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’ndeki amatör futbol sahasının yenileneceği bildirildi.

Kazanlı futbol sahası yenileniyor

26 Şubat 2018 14:40


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçmişte önemli karşılaşmalara ve Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımların antrenmanlarına ev sahipliği yapan Kazanlı futbol sahası, mahalle Muhtarı Süleyman Serin’in girişimi ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yeniden hayata dönüyor. Büyükşehir Belediye ekiplerinin bakım-onarım çalışmalarına başladığı futbol sahası, zemin düzeltme işleminin ardından yapılacak çimlendirme çalışmaları ile eski günlerine yeniden kavuşacak. Sahadaki bakım-onarım çalışmalarının ardından, Kazanlı’nın genç yetenekleri spor ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaya devam ederken, Mersin 2. Amatör Kümede mücadele eden Kazanlı İdmanyurdu, bundan böyle maçlarını kendi sahasında oynayabilecek.


Kazanlı Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, mahalle halkının yıllardır bu sahaya bakım onarım yapılarak yeniden hayata döndürüleceği günü sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, “Bu saha atıl durumdaydı. Şu anda toprakla düzenleme yapıldı ve sabırsızlıkla çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.




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