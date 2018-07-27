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27 Temmuz 2018 09:32

Keçeye emdirilen uyuşturucu polisi bile şaşırttı

Mersin polisin uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonda, masa örtüsü içerisindeki keçeye emdirilerek gizlenen 11 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Keçeye emdirilen uyuşturucu polisi bile şaşırttı

27 Temmuz 2018 09:32

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şehrin giriş çıkış noktalarındaki kontrollerini artırdı. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de (MEŞOT) kontrollerini sıklaştıran ekipler, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında, 11 kilo 300 gram ağırlında 16 adet afyon sakızı emdirilmiş keçe ele geçirildi. Şahsın yakalanmamak için keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle ettiği tespit edildi. Eroinin hammaddesi olarak bilinen afyon sakızlı keçelerin Türkiye’ye yurt dışından sokulduğu belirlendi.


Operasyonda Y.F. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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