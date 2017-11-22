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22 Kasım 2017 16:11

Kent Müzesi Projesi Büyükşehir’e ödül getirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda, Kent Müzesi Projesi ile kazandığı ‘Başarı Ödülü’ Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a takdim edildi.

Kent Müzesi Projesi Büyükşehir’e ödül getirdi

22 Kasım 2017 16:11


Büyükşehir Belediyesi, 1950 yılından bu yana belediye binası olarak hizmet veren tarihi Taş Bina’nın, Kent Müzesi Projesi kapsamında, koruma çalışmaları ile sahip olduğu değerlerin öne çıkarılmasını hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Kent Müzesi, sergi mekanları, konferans ve toplantı salonları ile halka açık kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mersin kültürünün tanıtımına yardımcı olacak olan Kent Müzesi, özgün mimarisi, konumu ve Mersinlilerin hafızasındaki yeri nedeniyle Mersin’de Kent Müzesi kurmak için en uygun yapılardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında yapılacak olan müdahaleler, binanın tasarım bütünlüğünü bozmadan, özgün mimarisi ile fiziksel özellikleri korunacak şekilde hayata geçirilecek. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve 2016 yılı tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları 24 Ağustos tarihinde Şerifler Yalısı’nda gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlenmişti. 69 belediye, 82 uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 proje ile 2016 yılında yarışmaya başvurdu. Yarışma jürisi değerlendirmeleri sonucunda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 2 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 uygulama ve 8 süreklilik, 42 başarı ödülü belediyelere verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Müzesi Projesi ise başarı ödülüne layık görüldü.




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