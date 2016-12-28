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28 Aralık 2016 09:54

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

28 Aralık 2016 09:54

Mersin’de gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte yaptığı toplantıda, planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldı.
Geçen hafta Ankara’da Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın başkanlığında, Mersin Milletvekillerinin katılımıyla görüşülen Mersin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ayrıntıları, Ankara’dan gelen TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Bakan Danışmanları Mustafa Kızıl ile Bayram Şahin ve Mersin’deki ilgili kurum temsilcileriyle birlikte Vali Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.
Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Konyalıoğlu tarafından yapılan sunumun ardından, kentsel dönüşüm kapsamında önümüzdeki süreçte Mersin’de yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.



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