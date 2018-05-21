"Kerebiç" Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu

25 kadın, Ramazan’ın ilk gününden bugüne kadar sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar kerebiç yapıyor.

Mersin’de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 25 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebicin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç yapıyorlar. Üretimi yapan 25 kadından biri olan ve 9 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının 2 katına çıktığını söyledi. Kerebicin Mersin’e özgü bir tatlı olduğunu, çok eskiden kerebicin sadece Ramazan aylarında yapıldığını kaydeden Kurucu, “Ancak bir süredir artık yılın 12 ayı yapıyoruz. Kerebiç diğer tatlılara göre daha doğal. Çöven otundan yapılan bir kaymağı var. Kebeçin içinde de irmik, sıvı yağ, karbonat var. Bunları yoğuruyoruz. İçine fıstık veya ceviz katıyoruz. Her şey doğal yani. Doğallığı ve diğer tatlılar gibi ağırlık yapmıyor. O yüzden farklı” şeklinde konuştu.

"Sevmeyen, yemeyen biri bile Ramazan ayında mutlaka bir kere kerebiç alır, evine götürür"

Ramazan’ın dışında da bu tatlıyı ürettiklerini vurgulayan Kurucu, “Ramazan ayının dışında sabah 07.30’da çalışmaya başlayıp, 15.00 gibi bitiyoruz. Tabi Ramazan ayında sabah 7.30 başlıyoruz ve akşam 22.00, 23.00’lere kadar yapıyoruz. Siparişe göre daha erken veya daha geç bitirdiğimiz de oluyor. Bu tatlı Mersin’in vazgeçilmezi. Hiç yemeyen, hiç sevmeyen bile Ramazan ayında mutlaka bir kere alır ve evine götürür. Kerebiçin özelliği bu. Ramazan tatlısı diye gelmiş ama artık yavaş yavaş senenin 12 ayına yayılmış" ifadelerini kullandı.

Kerebicin sağlığa da faydalı olduğunun altını çizen Kurucu, "Diğer tatlılar gibi çok şekerli olmadığı için özellikle oruç tutan vatandaşlarımızın şekerini birden yükseltmiyor. Zaten her şeyi doğal olduğu için de vücuda faydalı. Günlük 100 ile 120 dava arasında üretim yapıyoruz. Her bir dava 184 tane kerebiç alıyor. Bu da 20 bin ile 22 bin arasında kerebiç üretimi yapıyoruz anlamına geliyor. Tabi bu tatlı sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca üretim sürüyor. Sadece bu ay sofraların vazgeçilmez tatlısı olduğundan dolayı üretimi fazla yapıyoruz" dedi.