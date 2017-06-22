Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 01:56

Keresteciler sitesinde korkutan yangın

Mersin’de keresteciler sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde gece yarısı çıkan yangın korkuturken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Keresteciler sitesinde korkutan yangın

22 Haziran 2017 01:56


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’de bulunan keresteciler sitesi içerisindeki bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangın, atölyedeki kereste, plastik ve boya gibi yanıcı maddelerden dolayı kısa sürede büyüdü. Atölyenin tamamını etkisi altına alan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan itfaiye personeli, yoğun dumandan dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı.


Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam eden atölyedeki yangının çıkış nedeninin ise yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!