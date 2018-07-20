Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü Mersin’de törenle kutlandı

yıl dönümü, harekatın başlangıç noktası olan Mersin’de törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Günün anlamına ilişkin konuşan İnanıroğlu, "Bundan tam 44 yıl önce Yunan cuntası Kıbrıs Adasını Yunanistan’a bağlamak ve Enosis hayallerini gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de Yunan darbesi karşısında fiili garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiş ve Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturmuştur" dedi.

"Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilemez"

Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, "1960 yılında kurulan Ortaklık Cumhuriyeti’nden dışlanan Kıbrıs Türk halkı, 1963-1974 yılları arasında Rumların uyguladığı her türlü baskı ve saldırıya karşı diremiş ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle haklı mücadelesini sürdürmüştür. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs Türk halkı, önce Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni daha sonra ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bu süreç içerisinde, Kıbrıs Türk tarafı geçmişte yaşanan acı olayların bir daha yaşanmayacağı, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumu, iki kesimli federal bir çözüme ulaştırılması için Rum tarafıyla Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen müzakerelere iyi niyetle devam etmiştir. Ancak, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünde vazgeçmesi istenmiştir. Bu bizim için asla kabul edilemez bir düşüncedir" ifadelerini kullandı.

"Gönül bağları su temini projesiyle daha da sıklaştı"

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilen suyun aradaki gönül bağlarını sıkılaştırdığını ifade eden İnanıroğlu, "Asrın projesi olarak bilinen KKTC Su Temi Projesi, Anavatan ile KKTC arasındaki sarsılmaz birlik ve dayanışma ile var olan gönül bağlarının daha da güçlenmesini sağladı. Halkımız, hayati önem taşıyan suya kavuştu. Ardından Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında deniz altından kablo ile elektrik teminini içeren bir enerji anlaşması imzalandı. KKTC’nin gelişmesinde bize her zaman yardımcı olan Türkiye’ye şükranlarımı arz ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu törende, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Törene, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.