Balta, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü ile Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın, Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Geleceğin enerji merkezi olacak Doğu Akdeniz’in stratejik bir coğrafyası olan ata emaneti Kıbrıs, Türkiye için Ege Denizi ve Akdeniz’e hakim bir bölge ve aynı zamanda Balkanlar ve Orta Doğu için stratejik bir alandır. Bu kapsamda Türkiye’nin elinin daima güçlü olabilmesi için Kıbrıs’ın hayati ve milli bir mesele olduğu bilinci ve sorumluluğu ile hareket edilmesi ve bu önemin herkes tarafından daima hatırda tutulması gerekmektedir. Bu çerçevede Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’in gittikçe artan önemi olağanca açıklığı ile 21. yüzyıla damgasını vurduğu bu uluslararası konjonktürde, 44 yıl önce 20 Temmuz Barış Harekâtı neticesinde kazanılan özgürlük ve barışın sonsuza dek yaşatılmasının tarihi bir sorumluluk olduğu bilinciyle, Barış Harekâtı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve mücahitlerimize şükranlarımızı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türk’ünün Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarız” dedi.

Yeşilboğaz: "Barış ver özgürlük tüm dünyada egemen olmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise Kıbrıs Türkü’nün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta barış, cihanda barış’ ilkesi ışığında sürdürmüş olduğu onurlu ve olağanüstü mücadelesinin, Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferden sonra, tarihe altın harflerle yazılan bir başka başarı olarak yerini aldığını söyledi. Bağımsızlık ve özgürlük her şeyin üstünde tutularak, bu uğurda çok ağır bedeller ödenerek Kıbrıs’ta bir vatan, bir devlet ve bir cumhuriyet kazanıldığını vurgulayan Yeşilboğaz, "Barış ve özgürlük tüm dünyada egemen olmalı. Ancak savaşlar bitmeden dünya barışı ve özgürlük sağlanamaz. Yurtta barış, milli birlik ve beraberliğin, barışçıl siyasetin sürdürülmesi ile mümkündür. Cihanda barış ise devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeleri ile mümkündür. Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarı merhum devlet adamı Bülent Ecevit ile Kıbrıs’ın liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.