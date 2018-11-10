Anamur'da Kıbrıs İlkokulu öğrencileri kodlama öğreniyor.

Kıbrıs İlkokulu Anasınıfı A şubesi Öğretmeni Gülcan Türkay, kodlama eğitiminin temelinde problemleri çözebilme eleştirel düşünme, karar verebilme becerisi olduğuna dikkat çekti. Anaokulu düzeyinde algoritma ve temel kodlama mantığı ile tanışan çocuklarımız bu kazanımları ileri ki yıllara taşıyacak ve önemli yerlere gelebileceklerine işaret eden Türkay, "Kodlama ile erken yaşta tanışan çocuklar problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanacaklardır” dedi.

Türkay şöyle devam etti; “Somut işlemler dönemindeki bu çocuklarımıza eğlendirerek, sevdirerek nasıl kodlama eğitimi verebiliriz? Bu sorudan hareketle etkinliklerimizi görselleştirdik ve çeşitlendirdik. Ritimle kodlama, masalla kodlama, oyunla kodlama, bilgisayarla kodlama kısacası kodlamayı yaşantımıza dahil ettik. Kodlamanın bu kadar önemli olduğu bir dünyada çocuklarımızın küçük yaştan itibaren kodlama ile tanıştırmak hem kendi gelecekleri, hem ülkenin geleceği için oldukça önemlidir. Kıbrıs İlkokulu olarak erken yaşta kodlama eğitimi ile çocuklarımıza yaşamlarını programlamayı öğretiyoruz” diye konuştu.