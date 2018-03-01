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01 Mart 2018 10:55

’Kıbrıs Zulmü’ oyunu birincilik getirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Gençler Arası Tiyatro Yarışması’nda, ’Kıbrıs Zulmü’ oyunuyla Dramanın Yıldızları ekibi Mersin birincisi oldu.

’Kıbrıs Zulmü’ oyunu birincilik getirdi

01 Mart 2018 10:55


Yarışmanın Mersin İl Birinciliği, Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arasında 14-29 yaş arasındaki tüm gençlerin katıldığı tiyatro yarışmasında, Mersinli gençler performanslarıyla göz doldurdu.


Mersin’de 6 ekibin katıldığı yarışmada, ’Kıbrıs Zulmü’ oyunuyla Dramanın Yıldızları ekibi Mersin birincisi oldu.


Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, “Başarılarından dolayı birinci olan ekibimizi tebrik ediyorum. Birinci olan ekibimiz 5 Nisan tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Akdeniz Bölge Birinciliğine katılacak. Adana Bölge finallerinde yarışacak olan Mersinli gençlerin başarılı olacağına inanıyorum” dedi.




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