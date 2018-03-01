’Kıbrıs Zulmü’ oyunu birincilik getirdi

Yarışmanın Mersin İl Birinciliği, Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arasında 14-29 yaş arasındaki tüm gençlerin katıldığı tiyatro yarışmasında, Mersinli gençler performanslarıyla göz doldurdu.

Mersin’de 6 ekibin katıldığı yarışmada, ’Kıbrıs Zulmü’ oyunuyla Dramanın Yıldızları ekibi Mersin birincisi oldu.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, “Başarılarından dolayı birinci olan ekibimizi tebrik ediyorum. Birinci olan ekibimiz 5 Nisan tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Akdeniz Bölge Birinciliğine katılacak. Adana Bölge finallerinde yarışacak olan Mersinli gençlerin başarılı olacağına inanıyorum” dedi.