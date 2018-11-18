Kıl çadırlarda yaşayan Yörük kadınları çamaşır makinesi ile tanıştı

Anadolu'daki bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıkeçili kadınlar, kıl çadırda çamaşır makinesiyle tanıştı.

Konargöçer bir hayatları olan ve çadırlarda yaşayan Sarıkeçili Yörük kadınları ailelerinin tüm yükünü çekiyor. Ailenin gündelik ihtiyaçlarının yanı sıra hayvanların sağımı, bakımı, süt, yoğurt, tereyağı yapımını üstlenen kadınlar, çamaşır makinesi ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Çamaşır makinesini uzun süre inceleyen Yörük kadınları, makinenin çalıştırılması konusunda yetkiliden bilgi aldı.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten televizyon tamircisi Mesut Atlay, “Daha önceden güneş paneli ile ilgili çalışmalarımız vardı. Vatandaşlarımızın çadırlarına gidip gelerek çadırlarında eksiklikleri gördüm. Böyle bir şey düşündüm. Türkiye'de ilk defa 12 volt otomatik çamaşır makinesini akü ile çalıştırıp, su çekimini, su bırakmasını, karıştırmasını hepsi otomatik kendisi yapıyor. Vatandaşların daha kolay çamaşır yıkamasını sağladık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Hurda olarak çamaşır makinesini alıyoruz, tamiratını gerçekleştirip hurdayı geri dönüşüme kazandırıyoruz” dedi.

Eşinin isteğini kırmayarak çamaşır makinesi aldığını belirten Ramazan Yagal, “Bize de bir kolaylık oldu. Hanımlarımız elle çamaşır yıkamaktan kurtuldu. Elle yıkayınca zor oluyordu. Kazanlarda, leğenlerde elle yıkanıyordu. Şimdi hanımlarımız rahatlayacak. Kolaylığı görünce hanım 'alalım' deyince ben de aldım. Deneyeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Yörük kadınlardan Kezban Yagal, çamaşır makinesinin işlerini kolaylaştıracağını belirterek, “İyi mi kötü mü bilemedim. Hiçbir zaman televizyon olsun, çamaşır makinesini görmedik. Şimdi gördük. Bizlere çok kolaylık olacağını düşünüyorum. Ilık su kaynatıp kazanda elimizle çamaşır yıkıyorduk. Şimdi işimiz kolaylaşacak. Şimdi çamaşırlarımız güzel bir şekilde yıkanacak. Memnun oldum. Mutluyuz. Yörük kadınları çok zorluk çeker. Hayvana, çocuğa biz bakarız. Yemeğe biz bakarız. Çamaşır, bulaşık yıkar, erken kalkarız. Şimdi en azından çamaşır derdinden kurtulduk” diye konuştu.

Akdeniz'in sahil ilçelerinde konaklayan, Nisan ve Mayıs aylarında ise havalar ısınınca Karaman ile Konya yakınlarındaki yaylaların yolunu tutan Sarıkeçililer, havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla dönüş telaşına girdi. Mersin'in Silifke, Erdemli, Anamur ve Aydıncık ilçelerine doğru yola çıkan Yörükler, uzun ve zahmetli yolculuğun ardından kış aylarını geçirecekleri bölgelere ulaşmaya ve çadırlarını kurmaya başladı.