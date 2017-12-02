Kılıçdaroğlu, Mersin’de temel atma ve açılış törenine katıldı

Amfi tiyatroda düzenlenen törende Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada 80 milyonun bu ülkede birlikte yaşamak istediğini söyleyerek, “Bunun mücadelesini vereceğiz. Hak, hukuk ve adaleti dünya tarihine yazdık. Hak, hukuk, adalet hepimizin hakkıdır. Bu hakkı elde edene kadar mücadele edeceğiz. Türkiye’nin neresinde olursak olalım hep birlikte hak, hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Hak, hukuk ve adalet deyince birileri evinde rahat uyuyamıyor. Uyutmayacağım onu, uyutmayacağım. İnsanlar onurlarıyla yaşarlar. İnsanlar eğer belli makamlara gelirse onurlarıyla hizmet ederler. Topluma örnek olurlar. Çünkü onlar toplumun görünen yüzleridir” diye konuştu.

“Bugünlerde Türkiye’nin başına bir de Zarraf belası çıktı” diyen Kılıçdaroğlu, “Düne kadar hayırsever bir adam diyorlardı. Devletin protokolüne dahil ediliyordu. Bunların devlet anlayışı nedir? Böyle bir rezalet olabilir mi? 16 Kasım’da ABD’ye 2 kez nota verdiler. Zarraf temiz adamdır, bize verin diyorlardı. Zarraf ötünce hain, casus dediler. Paraları alınca iyi, ötünce kötü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı devlet lehine siyasi ve askeri casusluk yaptığı için soruşturma başlattı. Şimdi bir soru daha soruyorum. Bu Rıza Zarraf’a devletin sırlarını, bilgilerini kim teslim etti? Bu bilgileri verirken hükümette kim vardı? Casussa bu bilgileri kim verdi? Hangi parayla bunları satın aldı? Bu Zarraf nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyetinin sırlarını teslim aldı? Bunu da çık anlat. Sen devleti yönetiyorsun. Salıya kadar çık bu sorunun cevabını ver” dedi.

"İlçe sakinlerini kucaklayın ve eşit hizmet götürün"

Belediye başkanlarının halka hizmet için göreve geldiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımıza iki talimat verdim. Bir, seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrımcılık yapmadan bütün ilçe sakinlerini kucaklayın ve eşit hizmet götürün. İki, harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin. Bu bizim için şereftir ve onurdur. Hemen hemen her yerde belediyelerimiz olağanüstü güzellikler ortaya koyuyorlar” ifadelerini kullandı.

2019 seçimi için de konuşan Kılıçdaroğlu, “2019 seçimlerinde en büyük iş kadınlara düşünüyor. Sizin sezgilerinize güveniyorum. 2019’da ya bir tek adam rejimine geçeceğiz ya da bir demokratik parlamenter sisteme geçiş yapacağız. Daha tek adam başlamadan bu hale geldik. Türkiye’yi bu çıkmaza sokmadan çıkarmamız gerekiyor. Bu bayrak altında beraber ve birlikte yaşamalıyız. Bu nedenle 2019’a giderken her kapıyı tek tek çalacağız. Her kadını tek tek ikna edeceğiz. O yüzden yük kadınların sırtında. Bu ülkede mücadeleyi kadınlarla birlikte götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler toplu temel atma ve açılışları gerçekleştirdi.