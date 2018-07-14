Kilolu kadın kabuslarından kurtulacak

Merkez Toroslar ilçesinde eşi Cemal Nacakçı ile yaşayan Süheyla Nacakçı’nın tekrar eski günlerine dönmek için İHA aracılığı ile yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Son 1 yıl içerisinde aldığı aşırı kilolar yüzünden zor günler geçiren ve yerinden kalkamaz hale gelen kadın, İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerince sağlık kontrolünden geçirildi. Psikolog ve aile hekimince de gözden geçirilen Nacakçı’nın yaklaşık 140 kilo ile ’morbid obez’ olduğu belirtildi.

’Morbid obez hasta kayıt sistemi’ne dahil edilen Nacakçı’nın psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist tarafından takip edileceği, gerekli diyet programının belirlenerek tedavisine evinde devam edileceği bildirildi. Nacakçı’nın durumuna göre kontrollerinin haftalık, aylık ve 2 aylık periyotlar halinde yapılacağı ifade edilirken, kadının başka her hangi bir hastalığının olmadığı da belirtildi.

Süheyla Nacakçı, son 1 yıl içinde aldığı aşırı kilolar yüzünden yerinden kalkamaz hale geldiğini ve hiçbir ihtiyacını kocasının desteği olmadan karşılayamadığını söylemişti.