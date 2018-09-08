’Kırsal Kalkınma İçin Standardizasyon’ AB projesi ön onay aldı

Mut Ticaret ve Sanayi Odası, İtalya Terni Ticaret Odası ve Homeotech Yunanistan özel şirketi arasında işbirliğinin arttırılması ve özellikle zeytin ve zeytinyağı üretimde AB standardının sağlanarak ticaret hacminin geliştirilmesi hedeflenen projenin 150 bin Euro’luk bütçeye sahip olduğu bildirildi. MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, MEÜ öncülüğünde hazırlanan ve onay alan her AB projesinin Mersin ve çevresinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Mut gibi zeytin başta olmak üzere tarım alanında pek çok kaliteli ürünün yetiştiği bir ilçenin, AB standardında üretim yaparak ticaretini ülkemiz sınırları dışına taşıyacak olmasının önemine vurgulayan Çamsarı, "Daha önce Anamur için hazırlanan proje olduğu gibi Mut ilçemiz için hazırladığımız projenin de başarılı bulunması hepimiz için memnuniyet verici bir gelişme. Biz Üniversite olarak kentimizle, paydaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Bu projenin, bölgemiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ürünlerin pazarlanmasında projenin faydası olacaktır"

Mut Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın ise kalite standartlarının Avrupa ile eş duruma getirilmesinin satışlarda da çok büyük paya sahip olacağına değinerek, "Mut’a özgü 3 çeşit zeytin var. Bu zeytinlerden üretilen ürünlerin pazarlanması ve reklamının yapılmasında bu projenin çok büyük katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MEÜ adına proje koordinatörlüğünü yürüten Mesut Salih Uzman da proje ile AB bünyesinde oluşturulacak ticaret ağı içerisinde zeytin ve zeytinyağı dışında Mut’ta üretimi yapılan diğer ürünlerin de tanıtımının yapılarak ticaret hacminin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.