Kış geliyor, grip vakalarına dikkat

Ergül Bolat, bebek ve küçük çocukların salgın hastalıklar açısından risk grubunun başında yer aldığını belirterek, "Kışa girmeden önce yapılacak olan grip aşısı ile çocukların hastalığı daha hafif atlatmaları mümkün. Grip aşısı 6 aydan büyük çocuklarda uygulanabilir” dedi.

Havaların soğumaya başlaması ile özellikle çocuklar üzerinde etkili olan grip vakalarında da sayılar artmaya başlıyor. Kış ayları beraberinde soğuk algınlıkları, solunum yolu enfeksiyonu ve gribi getiriyor. Grip hastalığına solunum yollarını etkileyen influenza virüslerinin neden olduğunu belirten VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ergül Bolat, sonbahardan kış mevsimine geçildiğinde nezle ve grip hastalıklarının görülme sıklığının arttığını ifade etti.

Gribin kişiden kişiye öksürük, hapşırma gibi çok kolay ve hızlı bulaşıcılığı bulunan önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulayan Bolat, çocukların bu dönemde kreş-okul gibi kalabalık ortamlarda bulundukları için hastalığa daha meyilli hale geldiklerini ifade etti.

Ayrıca yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, kas ağrısı, iştahsızlık gibi belirtiler ile seyreden bir hastalık olan gribin, çocuklarda antibiyotik kullanımı gerekliliğine kadar ilerleyebildiğini dile getiren Bolat, “Gripten korunmanın bilinen en etkin yolu aşılamadır. Kışa girmeden önce yapılacak olan grip aşısı ile çocukların daha az hasta olmasını sağlamak mümkündür” diye konuştu.

"Özellikle belirli hastalıklara sahip olan çocuklara grip aşısı yaptırılmalı"

Grip aşısının 6 aydan büyük çocuklarda uygulanabildiğini belirten Bolat, "İki yaş altındaki çocuklar olmak üzere özellikle risk grubunda olan çocuklara aşılama yapılmalıdır. Risk gruplarında grip meydana geldiği zaman etkileri daha ağır görüldüğünden kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, immün yetmezliği, nörolojik ya da nöromusküler hastalıkları olan çocuklara grip aşısı yapılmasını önerilir" şeklinde konuştu.

"Aşı dozu nasıl olmalıdır?"

Çocukların yaş gruplarına göre aşı dozlarının farklılık gösterdiğini kaydeden Bolat, “6 ay ila 3 yaş arasındaki çocuklara ilk kez aşı uygulanacaksa birer ay arayla iki yarım doz yapılır. Daha önce aşı yapıldıysa tek yarım doz yeterli olur. 3-8 yaş arasındaki çocuklarda ise ilk defa aşı yapılacaksa iki tam doz bir ay arayla uygulanır. Daha önce aşı yapıldıysa tek tam doz yeterlidir. Daha önce aşı olup olmadığında bakılmaksızın 9 yaş ve üzeri çocuklarda ise tek tam doz aşı uygulanır. Grip, kış döneminde sık görüldüğü için aşı eylül ve ekim aylarında yapılmaya başlanır. Bu nedenle aşının en geç ekim ayının son haftalarına kadar yapılması tavsiye edilir. Ancak diğer aylarda da grip aşısı yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Bolat, sözlerini, “Çalışmalar aşılanmanın yüzde 50 ila yüzde 80 oranında gribe karşı bir bağışıklık sağladığını gösteriyor. Çocuğunuz için mutlaka doktora başvurarak, gerek görmesi halinde grip aşısını yaptırın” diye tamamladı.