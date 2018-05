Kitap Kafe okurların buluşma mekanı oldu

Kitap Kafe’ye gelen okurlar hem hoşça vakit geçiriyor, hem de kütüphanedeki kitaplardan istifade ediyorlar.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Kitap Kafe’de günlük gazeteler ve 5 bin adet kitap bulunduğunu söyledi. Başkan Can, “Bizler her projemizi sürekliliğini ve kullanılabilirliğini planlayarak tasarlıyoruz. Projelerimizin üretkenliği ve yan faydaları bizim için son derece önemli. Her hizmetimizin aktif kullanılması ve vatandaşlarımıza fayda sağlaması bizleri çok mutlu ediyor. Ama Kitap Kafe’ye olan ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü okuyan, okuduğunu idrak eden bir nesil ülke geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Kitap Kafe’lerden başka mahallelerimizde de düşüneceğiz. Gençlerimizin okuması bizler için son derece önemli” dedi.

Kitap okumanın önemine de değinen Başkan Can, “Kitaplar hayatımızın en önemli unsurlarındandır. Okumak bizi geliştirir, ufkumuzu açar, hayal dünyamıza katkılar sağlar, sözcük dağarcığımızı geliştirir, bize öğretir. Vatandaşlarımızın kitaba kolayca ulaşması, gençlerimize kitap okuma alışkanlığının kazandırılması noktasında çok katkı sağlayacağını umuyorum. Kitap Kafemiz bölgede örnek çalışma oldu. Kitap Kafemizde hemşehrilerimiz çaylarını yudumlarken, kitap okumanın keyfini yaşıyorlar” dedi.