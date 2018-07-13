Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gerçekleştirilen ilk sektörler konseyi toplantısında, ihracata yön verecek yönetim kurulu şekillendi. TİM Başkanı ile birlikte 13 kişinin oluşturduğu yeni yönetim kurulunda, ATHİB Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, 4seneliğine TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

"İsmail Gülle ile beraber 7gün 24 saat çalışacağız"

Kıvanç, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin sıklıkla dile getirdiği 7/24 ihracat için çalışma ilkesi doğrultusunda tüm yönetim kurulu üyeleri olarak yeni bir ekibin getireceği etkin bir çalışma prensibi ile tüm ihracatçıları kapsayacak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

"Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız"

İhracatçıların sorunlarını çözmek, ihracatçılarla beraber yeni atılımlar yapmak ve yeni rekorlar kırmak üzere üzerlerine düşenden daha fazlasını yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Kıvanç, “İhracatçılar olarak yatırım, üretim ve istihdam görevlerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Gerekli şartlar olduğunda ihracatçılar olarak neler başarabileceğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde yeni sistemin getirdiği dinamizm ile çok daha iyilerini gerçekleştireceğiz” dedi.