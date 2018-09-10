Kıvılcım: "Kırtasiye esnafı fırsatçılık yapmıyor"

Kıvılcım, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl yeni sezon öncesi ürün güvenliği ve sağlığı konularını ön planda tuttuklarını ifade etti. Ancak son dönemlerde artan döviz kurlarıyla birlikte bazı ürünlerde fiyatların fahiş şekilde artış gösterdiğine dikkat çeken Kıvılcım, ancak bir çok ürünü büyük marketlere oranla daha ekonomik olarak önceden temin eden kırtasiyeci esnafının fırsatçılıktan kaçınıp kırtasiyede kar oranını minimum seviyede tuttuğunu kaydetti. Artan döviz kurunun piyasaya olan olumsuz etkisinin zirve yaptığı bir dönemde başlayacak olan yeni eğitim öğretim döneminde, öğrenci ve velilerin okul ihtiyaçlarını daha ekonomik ve uygun fiyatlarla karşılayacaklarının altını çizen Kıvılcım, "Velilerimizin ve öğrencilerimizin kırtasiye ürünlerini düşük kar marjıyla satışa sunan kırtasiyecilerden almamalarını istiyoruz. Zaten sloganımız 'kırtasiye kırtasiyeciden alınır'. Eğitim her zaman olacak, değişen ürün çeşitleriyle kırtasiyeciler eğitimin her zaman bir kolu olacaktır. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilerimize, eğitim camiasını ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.