Kızıltan: “Ekonomiye odaklanma zamanı”

Kızıltan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini kutlayarak başarılar diledi.

Kabinede iş dünyasının tanınmış simalarının yer almasının önümüzdeki süreçte ekonomi odaklı çalışmalar yürütüleceğinin sinyallerini verdiğini vurgulayan Kızıltan, “İş dünyasından temsilcilerin kabinede görev alması, özel sektör mantığının hükümette daha fazla hakim olması, paralelinde daha hızlı kararlar alınmasını getirecektir diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Seçim sürecinin geride kaldığını, Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmek adına artık ekonomiye, reformlara odaklanma zamanı olduğunu dile getiren Kızıltan, “Ekonomi yönetiminde siyasi kadrolar yerine özel sektörde başarılı olan isimlerin kabineye alınması, önümüzdeki süreçte işadamlarının talepleriyle aynı doğrultuda hareket edileceğinin sinyalini veriyor. Bu, iş dünyası için de ülke ekonomisi için de belki iyi bir fırsat olarak görülebilir, ancak yeterli değil. Bürokrat ve teknokrat kadrolarında da liyakate dayalı güçlü bir yapı oluşturulmalıdır. Ayrıca hukuk sistemimizin ve eğitim sistemimizin çağdaş bir düzeye getirilmesi ve alınacak kararlar ile uygulamaların kucaklayıcı ve geniş kapsamlı olması da beklentilerimiz arasındadır” diye konuştu.

Kızıltan, yeni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da değinerek, şöyle devam etti; "Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından ise ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan, iş dünyasının içinde yetişmiş, üst düzey yöneticilik yapmış, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir iş kadınıdır. İş dünyamızın Bakanlar Kurulunda temsil edilmesi, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır.”