Kızıltan: "Güçlü, katılımcı, hızlı ve doğru karar zamanı"

Kızıltan, Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir döneme girdiğini ve artık ülkenin yeni bir yönetim modeli ile yönetileceğini söyledi.

"Demokrasinin kaybedeni olmaz, önemli olan demokrasiyi kaybetmemektir"

Seçimlerin yüksek katılımlı ve huzur içinde geçmiş olması, seçim sonuçlarının da tüm yurtta olgunlukla karşılanmasının, milletin hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun demokrasiye sahip çıktığının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Demokrasinin kaybedeni olmaz, önemli olan demokrasiyi kaybetmemektir. Bu anlamda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve bu yarışa katılarak demokrasiye katkı sunan tüm adayları, seçilen ve seçilemeyen herkesi, her siyasi partiyi kutluyorum. Ülkemizde oluşturulmak istenilen yapay ayrımcılıkları, ekonomiye, toplumsal huzura zarar veren yapay gündemleri hayatımızdan çıkarmamız ve gerçek sorunlara odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Güçlü, katılımcı, hızlı ve doğru karar zamanı"

Bu çerçevede, öncelikle yapılacak ilk işin tüm ülkeyi kucaklamak olduğunu ifade eden Kızıltan, "Çünkü Türkiye uzun süren bir seçimler maratonu geçirdi ve ülke olarak yorulduk. Önümüzde bir de yerel seçimler var. Seçim oldu mu rekabet, atışma, ayrışma oluyor mutlaka ve ülke gündemi seçim atmosferinde farklılaşabiliyor. Artık yapılması gereken şey, kolları sıvayıp güçlü, katılımcı, hızlı ve doğru kararlar alıp uygulamaktır" ifadelerini kullandı.

Seçimlerden birinci parti olarak çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim beyannamesinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Kızıltan, şöyle devam etti; "Bu beyannameyi incelediğimizde açıkça şunlar görülüyor; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirildiği, fikri mülkiyet haklarının güçlendirildiği, özel sektörün önünü açacak fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik yapının tesis edileceği, yargının bağımsız ve tarafsız olacağı, tüm vatandaşlarımız ve uluslararası kamuoyuna hukuk güvencesi sunacağı, tüm süreçlerin uluslararası standartlarda ve demokratik usullerle işletileceği, finansal istikrarın kararlı bir şekilde sürdürülebilmesi için mali disiplinden taviz verilmeyeceği, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İhale Mevzuatının güncelleneceği, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda kapsamlı reform yapılacağı, İmalat Sanayinin, Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümünün teşvik edileceği, en önemli sorunlarımızdan biri olan cari açığın kalıcı şekilde düşürüleceği, ihracata yönelik önemli desteklerin uygulanacağı, istihdamın arttırılması için önemli desteklerin verileceği gibi konular var. Tabii daha birçok konu var. Söylediklerim, iş dünyasını doğrudan ilgilendiren konulardan bazıları. Bunlar da açıkçası iş dünyasını ümitlendirecek konulardır."

"Artık yeni projeler üzerinde çalışacağız"

Kent özeline ilişkin açıklamalarda da bulunan Kızıltan, Mersin’de yatırım yapacak olan yatırımcıların çok önemli avantajlar elde edeceğine dikkat çekerek, "MTSO olarak biz Mersin’e yatırım yapan yatırımcının her zaman yanında oluruz. Mersin çok geniş bir hinterlanda hizmet eden, çok sayıda olanağa sahip bir kenttir. İkliminden ve coğrafi yapısından dolayı yaşam koşulları çok kolaydır. Kara, demir, deniz ve hava yolları gibi her türlü ulaşım şekli vardır. Dolayısıyla lojistik alanında önemli bir avantajdır bu. Dünyanın birçok bölgesine mallar rahatlıkla gönderilebilir, dünyanın her tarafından hammadde temin edilebilir. Bilindiği gibi, lojistik maliyeti ürünlerin fiyatına doğrudan etki eden bir etmendir. Düşük maliyetli lojistik olanaklarına sahip bir sanayici de küresel rekabet ortamında önemli bir avantaj elde eder. Kısa bir süre içinde tamamlanacak olan Uluslararası Bölgesel Çukurova Havaalanı da başta turizm, tarım, sanayi olmak üzere tüm sektörlere hizmet edecek olması nedeniyle, yatırımcıların yatırım yeri seçme konusundaki en önemli ölçütlerden biridir. Yeni dönemde yıllardan beri konuştuğumuz havaalanı, turizm bölgesi, sanayi bölgeleri, yollar ve kavşaklar gibi konuları artık konuşmayacağız, yani kısa bir sürede bu yatırımlar tamamlanacak ve hizmete girecektir. Artık başka konular ve yeni projeler üzerinde çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Sektörel sanayi sitelerine ihtiyacımız var"

Bu anlamda, 3 ay önce seçilen MTSO yeni meclisi ve komitelerinin büyük bir şevk ve heyecan içinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kızıltan, "Yeni yönetim olarak komite toplantılarına sürekli katılıyoruz ve bu şevki, bu heyecanı görebiliyoruz. Komitelerimiz sektörleriyle ilgili sorunları belirleme ve çözüm önerileri sunma odaklı çalışıyor. Çalışmalarında sektörde bulunan tüm üyeleri olabildiğince kapsayacak bir hassasiyet içindeler. Aslında çoğu sektörümüzün birçok önemli sorunu var. Bazıları

yıllardır gündeme gelmiş ve çözülmeyi bekleyen, bazıları son aylardaki ekonomik gelişmelerden kaynaklanan, bazıları finansal kaynaklı, bazıları arazi yokluğu kaynaklı. Bütün bunları daha iyi olanaklarla hizmet edip hem işlerini geliştirmeyi hem de istihdam ve katma değer sağlamayı hedefliyorlar. Özel sektörümüz, büyüğü ile küçüğü ile gelişmek, daha çok ve kaliteli üretmek, daha çok ve kaliteli hizmet vermek istiyor ve durmuyor, özveri ile çalışıyor" dedi.

"Güçlü lobide kararlıyız"

MTSO olarak bu sektörlerin taleplerini desteklediklerini ve gerçekleşmesi için de ellerinden gelen uğraşı verdiklerini vurgulayan Kızıltan, "Bunları söylerken de dayanağımız, hükümetin sektörel sanayi sitelerini destekleyeceği bilgisini almış olmamızdır. Sağlık sektörümüzün temsilcileri de iki konu üzerinde çalışmaktadır. Birincisi Sağlık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ikincisi de Sağlık Turizmidir. Mersin’de öne çıkan eksikliklerden biri de lobi yapımızın ve gücümüzün olmaması. Bu konuda da MTSO meclisimiz ve Mersin’in dinamikleri işbirliği içerisindedir. Çok etkili bir lobi yapısını oluşturmaya ve harekete geçirmeye kararlıyız. Mersin’in önü açıktır ve MTSO ile kentin tüm dinamikleri bütünleşmiştir" diye konuştu.