Kızıltan: "Hedefi olmayan geminin gideceği bir liman yoktur"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, oda olarak bilimsel yöntemlere dayalı bir 'Stratejik Plan ve Çalışma Programı' hazırladıklarını belirterek, "Hedefi olmayan geminin gideceği bir liman yoktur. Bu anlamda bu çalışma büyük bir vizyonun özüdür, uzun bir yolun kaldırım taşlarıdır" dedi.

Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, MTSO olarak bilimsel yöntemlere dayalı, odanın hedeflerinin yer aldığı 'Stratejik Plan ve Çalışma Programı' hazırladıklarını belirterek, basılı hale getirilecek olan planın, kısa süre içerisinde kamuoyu ve oda üyeleri ile paylaşılacaklarını söyledi.

'Stratejik Plan ve Çalışma Programı'nın, gerçekçi ve ayağı yere basan bir vizyonu ortaya koyması anlamında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Ben bu planların ve hedeflerin geniş bakış açıyla bakıldığında birçok farklı kurum ve kuruluşa da katkı sunacağına, kentin bütüncül gelişimine yarar getireceğine inanıyorum. Bu anlamda MTSO Stratejik Plan ve Çalışma Programı tekrar ve tekrar okumamız, gözden geçirmemiz ve hatırda tutmamız gereken, odamızın icra gücü olan yönetim kurulumuz tarafından titizlikle takip edileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması gereken bir yol haritasıdır. Hedefi olmayan geminin gideceği bir liman yoktur. Bu anlamda bu çalışma büyük bir vizyonun özüdür, uzun bir yolun kaldırım taşlarıdır. Bizden önceki yönetimlerin çok ama çok büyük emeği vardır. Bizim vizyonumuza da bizden sonraki kardeşlerimiz sahip çıkacaktır. Böylece odamızın kurumsallığının sürdürülmesi sağlanacaktır. Bu anlamda bu çalışma sadece geçmişe saygı değil, geleceğe bırakılacak bir belgedir" diye konuştu.

"Misyonumuz, üyelerimiz için uygun yatırım ortamı oluşturmak"

Planın, en kısa sürede hem üyelerle hem de toplumla paylaşılacağını kaydeden Kızıltan, "Basım çalışmaları devam ediyor. Ancak şunları ifade etmeden geçemeyeceğim. Üyelerimize çalışma içinde detaylı şekilde anlatılan doğrudan verdiğimiz hizmetlerin yanında, henüz çalışma içinde detaylı olarak bahsedilmemiş olsa da organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, serbest bölgenin kuruluşu, teknoparkın kuruluşu, şu an çok yeni olan tarım teknoparkının kuruluşu da odamızın öncülüğünde olmuştur. Yani bizler üyelerimiz için uygun yatırım alanları ve ar-ge faaliyetleri için uygun ortamlar oluşturmayı da kendimize misyon edindik. Bunları

hem üyelerimize hem de Mersin'e olan sorumluluklarımız olarak görüyoruz. İçinde bulunduğumuz çalışma döneminde, ihtiyaç duyulan sektörlerin bir arada faaliyet göstereceği sanayi siteleri ve sektörel siteler kurulması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tarım-Gıda Teknoparkı ve Endüstri Bölgesi yatırımlarının Mersin'e kazandırılmasında valiliğimiz koordinatörlüğünde etkin rol üstlenmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Önce insan demeye devam edeceğiz"

MTSO olarak kente karşı sorumlukları bulunduğunu ve bu sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Kızıltan, şöyle devam etti; "Bu amaçla Mersin'e bir ilkokul, bir meslek lisesi, bir Anadolu lisesi, bir anaokulu kazandırdık. Sağlık ve sosyal konularda birçok merkez ve toplum merkezleri yaptırdık. Kamunun ihtiyaç duyduğu bazı yatırımlarda da yine odamızın büyük katkıları oldu. Özellikle eğitime çok önem veriyoruz, bu anlamda da eğitim konusunda ciddi desteklerimiz oluyor. Kentin kültür ve sanat yaşamı ve gelişimine de önemli katkılarımız devam etmektedir. Eğitimi, sanatı ve sosyal yaşam kalitesini ekonominin dışında görmüyoruz. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nü 12 yıldır aralıksız olarak Mersin kenti adına veriyoruz. Sanat galerimizde sanatçılarımızın güzide eserlerini sanatseverlerle buluşturuyoruz. Türkiye'de saygın bir organizasyon haline gelen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin oluşumu ve bugünlere gelmesinde de önemli gayretlerimiz oldu. Tüm bu bütüncül gelişmelerin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. MTSO bu vizyon ve misyonla önce insan demeye devam edecektir."