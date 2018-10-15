Kızıltan: "İşletmelerimizde, vatandaşlarımızda manipülasyonlara ezdirilmemeli"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, bankaların bu dönemde kemikleşmiş yanlışlarına devam ettiğini belirterek, "Ekonomiye can vermek yerine uzun vadede kendilerine zarar verecek olan yanlış uygulamalara devam etmemeliler. Diğer konuda yapay anlamda bazı ürün fiyatlarının aşırı artmasıdır. İşletmelerimizde, vatandaşlarımızda manipülasyonlara ezdirilmemeli" dedi.

Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kızıltan, son haftalarda ekonomik anlamda çok hızlı bir günden yaşandığını söyledi. Bir yandan sorunlarla boğuşurken, bir yandan da devletin çözüm odaklı sayısız karşı hamlesini de görmekten memnun olduklarını vurgulayan Kızıltan, "Bu yoğun gündemin en temel konularından birisi elbette artan enflasyon. Uzun süredir ülke gündemimizde 2000'li yıllar öncesindeki hayati ve sorun oluşturan gündemini kaybeden enflasyon, son dönemde tekrar ekonomimizde baş gündemlerden biri oldu. Geçmişte hem iş dünyası hem de tüm vatandaşlar olarak enflasyonun ezici ve zarar veren gücünü derinden yaşadığımız için bu sorunun öneminin ve acil olarak ele alınması gereken bir konu olduğunun hepimiz farkındayız. İşte bundan dolayıdır ki, sadece devletimiz değil, iş dünyamız da dayanışma içinde enflasyonla mücadele etme kararlılığını anında göstermiştir. Elbette enflasyon gibi kapsamlı ve çok parametresi olan bir sorunun çözümünü, tek bir kurumdan beklemek doğru değil. Bu hem kamunun hem de özel sektörün dayanışmasıyla mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Bunun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadele aslında, bu konunun ötesinde işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdilerle yapılan bir mücadeledir. Ülkemizin her sorununda elini taşın altına koyan iş dünyası bu mücadelede de devletini yalnız bırakmayacaktır. Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizle birlikte başlatacağımız bir seferberlik birçok sektör ve firmamızı indirim günleri başlatmaya motive edecektir. MTSO olarak Mersin özelinde indirim uygulayacak olan firmaları belirleyerek bunu yaygın bir kampanya haline getirecek ve piyasayı canlandıracak tedbirlere devam edeceğiz. En küçük bir katkıyı bile görmezden gelemeyiz. Ancak bu arada elini taşın altına koyan iş dünyamızın da uzun süredir beklentisi olan KDV iade sürecinin hızlanması reel sektörü rahatlatacaktır. Bu ödemelerin makul bir süreye indirilmesi birçok sektörümüz ve firmamıza kaynak olacak ve enflasyonla mücadelede bir motivasyon oluşturacaktır" diye konuştu.

"Bankalar bu zor zamanda fırsatçılık yapmamalı"

Ekonomideki yoğun gündemlerden birisinin de bankaların iş dünyası üzerindeki haksız ve farklı uygulamaları olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Bankalar bu dönemde kemikleşmiş yanlışlıklarını devem ettirerek, ekonomiye can vermek yerine uzun vadede kendilerine de zarar verecek olan yanlış uygulamalara devam etmemeli. Zor zamanlar geçiren iş dünyasında bankalar haksız şekilde, sadece kendilerini düşünerek bazı firmaların kredilerini zamanından önce ödemeye zorlamak gibi, yeni kefaletler istemek gibi veya normalde olmayan masraflar koyarak işletmeleri zora sokmak gibi hareketlerden vazgeçmeli. İşletmeler ülkemizin zenginliğidir ve onları ezerek ülke ekonomisini bir yere taşıyamayız. Biz devletimizin bu anlamda haksız ve farklı uygulamalar yapan bankalara gereken uyarıları yapacağına eminiz. Yarın işler düzeldiğinde bankalar tekrar iş dünyasının kapısına geleceğini unutmamalı" şeklinde konuştu.

"Hiç kimsenin işi fırsatçılığa çevirme hakkı yoktur"

Ekonomideki en önemli konulardan birinin de yapay anlamda bazı ürün fiyatlarının aşırı artması olduğuna dikkat çeken Kızıltan, "Bu konuyu dolaylı anlatmaya gerek yok, bunun adı fırsatçılıktır. Biz iş dünyası temsilcileri olarak aramızdaki çürük elmaları ayıklamalıyız. Hiç kimsenin ülkenin ekonomik sorunlarını rantçı ve haksız kazanç yoluyla fırsatçılığa çevirme hakkı yoktur. Bu noktada Mersin Valiliğimizle ve tüm kamu kurumları ile iş birliği içindeyiz. Hatta Mersin Valiliği konu ile ilgili bir genelge yayınlayarak bu fırsatçıları belirleme, teşhir etme ve haklarında yasal işlem yapılarak gereken cezaya çarptırılmaları konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. Oda olarak bu kararın arkasındayız. Biz MTSO olarak iş dünyasının temsilcisi olsak da, öncelikle kentimizin, halkımızın, ülkemizin kurumuyuz. Ne işini dürüst yapan işletmelerimizi ne de vatandaşımızı hiçbir güce ezdirmeyiz. Biz Mersin iş dünyası olarak her zaman şunu söyledik, sorunlarımız var ama çözümlerimizi de var. Umutsuzluk yok. Yeter ki devletimiz reel sektörün zamanında uyarılarına ve çözüm önerilerine kulak versin. Destek kriterleri bellidir. Üretenin, istihdam edenin, ihracat yapanın, katma değer oluşturmanın yanında olalım. Yerli malını destekleyelim. Yeni girişimcinin önünü açalım. Eğitimde, adalette, bilimde, kalitede çağı yakalayan bir ortak vizyon oluşturalım. Günün dertleri önemli ama sadece bunlara ve güne odaklanırken, geleceği ıskalamayalım" ifadelerini kullandı.