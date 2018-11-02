Kızıltan: "Kamu özel sektör işbirliğini görmek umut veriyor"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, ekonomin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele ne tek başına kamunun ne de tek başına özel sektörün üstesinden gelebileceği bir konudur. Bu bağlamda devletimizi özel sektörümüzün yanında görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Başkan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan 2018 yılı ÖTV ve KDV indirimlerine yönelik değerlendirmede bulundu. Ekonominin geçtiği zorlu süreci hatırlatan Kızıltan, “Geçmişteki açıklamalarımızda olduğu gibi bir kez daha vurgulamak isterim ki enflasyonla mücadele ne tek başına kamunun ne de tek başına özel sektörün üstesinden gelebileceği bir konudur. Bu bağlamda devletimizi özel sektörümüzün yanında görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İllerin ticaret ve sanayi odaları olarak özellikle sektörlerin omurgası olan meslek komitelerinde alınan kararları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bildiriyoruz. TOBB'a iletilen kararların etkin şekilde kamunun ilgili kurumlarına iletilmesinden ve bunun olumlu sonuçlar vermesinden çok memnunuz" diye konuştu.

Özellikle mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve konut sektörlerindeki KDV indirimlerinin piyasadaki psikolojik baskıyı da kıracağına inandıklarını vurgulayan Kızıltan, "Hem iç ticaret döngüsünde ciddi bir hareketlenmeye hem de ulusal ve uluslararası anlamda iş yapan firmalarımızın eksiklerini tamamlamasına yardımcı olacağına inanıyoruz. üye ve komitelerimizden gelen bu taleplerin Hükümet nezdinde karşılık bulması bizleri daha da umutlandırmaktadır. Piyasalardaki durgunluğu gidermeye yönelik bu tip önlemlerin zor günler yaşayan sektörlerimize faydalı olacağını düşünüyoruz. Çözüm bekleyen diğer sektörlerimize yönelik de benzer önlemlerin en yakın zamanda hayata geçirilmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.