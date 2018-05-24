Kızıltan: "Mersin’in ihracatı ithalatından fazla"

Mersin Tüccar Kulübü’nde yönetim kurulu üyelerinin katıldığı iftar programında konuşan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye ekonomisi ve Mersin ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. Mersin’de ihracatın ithalattan fazla olduğunu ve bu anlamda ’net ihracatçı bir kent’ olduğunu belirten Kızıltan, Mersin’de Türkiye ortalamasına uygun yüzde 10’a yakın bir ihracat artışı olduğunu söyledi. Dünya ekonomisindeki sorunlara rağmen bölgedeki tüm sektörlerin üretmeye, istihdama ve ihracata devam ettiğini kaydeden Kızıltan, "Mersin diğer illere oranla biraz daha şanslı. Çünkü, ihracatı bizden çok çok fazla görünen illerin ne yazık ki ithalatları ihracatlarından fazla. Örneğin, bir çok ihracatçı kentin 100 dolar ihracatı var ama 200 dolar ithalatı var. MTSO olarak önümüzdeki dönemde odaklanacağımız en önemli konulardan biri, kentimizin net ihracat kapasitesini artırmak olacaktır. Bunun çözümlerinden biri de yerlileştirme kavramını gündeme daha çok getirmektir" dedi.

Türkiye’de ihracatın yapıldığını fakat, ithalat sebebiyle katma değeri yok edildiğini aktaran Kızıltan, "İlgili bakanlıklarımız KOBİlere görev vermeli. Siz bunu yapabilir misiniz veya hangi parçalarını yurt içinde üretebilirsiniz diye sormalı ve proje bazlı olarak desteklemeli. Cari açığı başka türlü kapatamayız. Aldığımızdan fazlasını satmak zorundayız. Bence tüm ihracatçı iller bu anlamada bir daha sorgulanmalı, ihracatın oluşturduğu katma değer ölçülmeli, yerlileştirme kavramı ekonomide odak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

MTSO net ihracat kapasitesini artırmak için hayata geçirilen projeyi anlatan Kızıltan, bu kapsamda Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi TİBİM’i kurduklarını söyleyerek, projenin uluslararası alanda firmaların rekabetini artıracağını kaydetti. Projenin firmalara sağladığı katkılardan bahseden Kızıltan, "Rakibimiz hammaddesini nereden alıyor. Ürünlerini nerelere satıyor. Ürünü ne kadara ve kaç liraya satıyor. Bilanço sorgulayabiliyor, Hedef Pazar Araştırması ve Potansiyel Müşteri ve Rakip Bilgi İstihbaratı sağlıyor. Bu bilgilerde bizim rekabetimizi artırıyor" şeklinde konuştu.

Toplantı, Kızıltan’ın, MTSO’da görev aldığı süre boyunca hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle sona erdi.