Kızıltan: “Tarım teknopark savunma sanayine eş değer bir yatırım”

Tarımın teknolojiye entegrasyonu ve Tarım 4.0 kaçınılmazdır ve ulusal güvenlik sorunudur" dedi.

MTSO ilk Meclis Toplantısı’nda Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB projeleri gündeme getirildi. Mecliste Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni işletecek şirket kurulumunda MTSO’nun yer alması ve bu projenin tamamlayıcısı niteliğindeki Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB’nin Müteşebbis Heyeti’nin kurucu ortakları arasına MTSO’nun da girmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ilgili bilgi veren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Merkezi’nin tarım teknoparkına dönüştürüldüğünü anlattı. Bu konudaki süreçlerin tamamlandığını kaydeden Elvan, “İlk çalışmayı bu yıl Tarsus’ta yapacağız. Ardından Alata’yı faaliyete geçireceğiz. Mersin için tarım ve gıdanın önemini biliyoruz” diye konuştu.

Başkan Kızıltan ise kabul edilen iki projenin Mersin’e büyük değer katacağına işaret etti. Özellikle MTSO’nun uzun süre üzerinde çalıştığı Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin savunma sanayi ile eşdeğer bir yatırım olarak düşünülebileceğini kaydeden Kızıltan, “Çağımız, teknolojinin sektörlere entegrasyonu çağıdır. Tarımın teknolojiye entegrasyonu ve Tarım 4.0 kaçınılmazdır ve ulusal güvenlik sorunudur. Katma değerli tarım ürünleri ve buna bağlı gıda üretimi hem güvenlik hem de zenginlik konusudur. Bu projeyle katma değerli tarım çalışmalarının yapılacağı cazibe alanları oluşturulacaktır. Daha önemlisi ulusal ve küresel büyük firmalar buraya yatırım yapacak, burada ar-ge yaparak kentimize bilgi aktaracaktır” dedi.

Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte Mersin’de yerli ve milli tohumların üretileceğini vurgulayan Kızıltan, “Bu konu ulusal savunma sanayi kadar önemli bir konudur” şeklinde konuştu.

MTSO Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır da projelerin önemine dikkat çekerek, “Uzun yıllardır yürütülen çalışmalar sonucunda MTSO’nun ülkemize, sektöre ve Mersin’e kazandırdığı çok önemli projeler. Buna vesile olmaktan önümüzdeki süreçte Meclis olarak hepimiz gurur duyacağız. Odamız güzel işler yapıyor ve bundan sonrasında da güzel projeleri hayata geçirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.