0 vizyonunu ihracatta da uygulamalıyız ve insanımızı ihtiyaca yönelik eğitmeliyiz" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye ekonomisi sorunları ve çözümleri hakkında yazılı açıklamalarda bulundu. Ekonomideki sorunların ’üretim, ihracat, istihdam ve istihdamla’ çözüleceğini kaydeden Kızıltan, "İş dünyası olarak sürekli ifade ettiğimiz bir şey var, artık kendi gerçek sorunlarımıza odaklanmalıyız. Bunu yaptığımız taktirde doğru çözümler üretebiliriz" dedi.

"Önceliğimiz üretim olmalı"

Türkiye’nin birinci önceliğinin üretim olması gerektiğini söyleyen Kızıltan, "Doğal kaynak anlamında olağan üstü zenginliği olmayan ülkemizin tek zenginlik kaynağı üretmekten geçer. Üretmeyen bir Türkiye kalkınamaz. Ancak sadece üretmek yetmez. Katma değerli üretim yapmak gerekir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi hükümetin ’yerlileştirme’ politikası doğrudur ama KOBİ’lere daha etkin yayıldıkça cari açık daha da kapanacaktır. Yüksek teknolojili üretimi ekonomiye entegre etmek zorundayız. Eğer devletimiz bir destek verecekse bu konuda uzun vadeli bir destek stratejisini özel sektörle el ele hazırlamalıdır. Bu anlamda başlatılan proje bazlı teşvikler de doğru bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"2018 yılı ihracat seferberliği yılı olmalı"

Türkiye’nin ihracat konusunda da sorunları olduğunu aktaran Kızıltan, "2017 sonu ve 2018 başında umut veren yükselişler var. Üretmek önemli ama ürettiğini satmak daha önemli. Sanayi 4.0’ın vizyonu mutlaka ihracat sektöründe uygulanmalıdır. E-ihracat, e-ticaret, yeni pazarlara yeni modellerle gitmek gerekir. İhracat cari açığın kapanması ve zenginlik demek. 2018 bizce bir ihracat seferberliği yılı olmalıdır. Ama iyi niyetlerle ihracat olmaz bunun alt yapısı, destek modeli özel sektörle iyi konuşulmalıdır. Özel sektörün dinamizmi iyi kullanılmalıdır" diye konuştu.

"İhtiyaca göre eğitim verilmeli"

İstihdam sorununun da hızla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kızıltan, "Bu sorunun da temeli doğru mesleki eğitimdir. İnsanımızı ekonomimizin gerçek ihtiyaçlarına göre eğitmek, ara eleman, vasıflı insan kaynağı sorununu çözmek istihdamın temel çözümüdür. TOBB, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı üçlüsünün başarı ile uyguladığı, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun gerçekten sahip çıktığı Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi yeniden canlandırılmalıdır. İş dünyasına istihdam anlamında destekler verilmektedir. Öncelikle kayıt dışının veya sigortasız işçinin en çok bulunduğu sektörlerden başlayarak bu seferberliğe hepimizi destek olmak zorundayız. Günü kurtaran değil uzun vadeli politikalara ihtiyaç var diyoruz. Üretim, ihracat ve istihdam hem sorunumuz hem de derdimizin devasıdır. 2018’de bu üç konuya odaklanırsak hem refahı, hem sosyal huzuru yakalarız" şeklinde konuştu.